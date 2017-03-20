Disabilità, si insedia la nuova Consulta regionale delle Marche Fabio Mariani (ANMIC) eletto presidente

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“Per me è un orgoglio e un privilegio essere qui oggi. È un momento importante perché rafforza un percorso che vogliamo sempre più concreto e partecipato. L’obiettivo è quello di garantire un confronto costante, con incontri periodici e un lavoro condiviso con le politiche sociali regionali, sul modello di quanto stiamo portando avanti anche con la Consulta della famiglia”.

Con queste parole l’assessore regionale alle Politiche sociali Paolo Calcinaro ha aperto la riunione della Consulta regionale per la Disabilità, tornata a riunirsi il 3 giugno ad Ancona, a Palazzo Leopardi.