“Bene apertura del Sindaco Olivetti rispetto a ripensamento progetto di Ponte Garibaldi” Mangialardi: "Ma non bastano semplici modifiche: sono convinto che debba essere rivista la natura stessa del manufatto"

229 Letture Politica

Mi ha fatto molto piacere leggere oggi dell’apertura del Sindaco rieletto Massimo Olivetti rispetto a un possibile ripensamento del progetto di Ponte Garibaldi.

Una posizione finalmente coraggiosa e che reputo non solo saggia, ma anche e soprattutto in linea con il sentimento generale della città.

Un primo passo importante verso una soluzione alternativa, che ritengo debba essere elaborata e discussa con tutti i senigalliesi.

Da parte mia, ovviamente, non ritengo possano essere sufficienti delle semplici modifiche.

Al contrario, sono convinto che debba essere rivista la natura stessa del manufatto, trovando una nuova soluzione architettonica complessiva, più adeguata, funzionale e rispettosa di tutti i parametri di sicurezza.

Il dibattito è aperto e penso che tante saranno le soluzioni valide che possono scaturire da una consultazione aperta ai contributi di cittadini, esperti, tecnici, progettisti.

Una di queste ipotesi, per esempio, potrebbe essere quella della realizzazione di un ciclopedonale più leggero e compatibile con la monumentalità dei Portici Ercolani, sfruttando la posizione strategica vicino all’area antistante allo stadio dove potrebbe essere realizzato un parcheggio scambiatore di dimensioni importanti (fino a 1000 posti).

Spero che il Sindaco vorrà mettere in campo un dialogo vero con la città, accogliendo contributi, spunti e suggerimenti, per costruire il ponte migliore possibile, nella consapevolezza che dovrà rimanere per molti decenni nel futuro come elemento architettonico qualificante per la città, lasciando così una positiva impronta duratura.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche