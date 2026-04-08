Il tennis marchigiano torna a fare incetta di podi nel Circuito Junior Next Gen della FITP Vince l'osimana Mezzelani

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Il tennis marchigiano torna a fare incetta di podi nel Circuito Junior Next Gen della FITP.

A Lanciano, nella tappa abruzzese riservata alle Under 12 femminili, Anna Mezzelani ha conquistato il titolo superando in finale Penelope Di Concetto per 6-4, 6-2. Un atto conclusivo tutto marchigiano.

La tappa di Lanciano ha avuto una portata tutt’altro che locale. Circa 300 giovani tennisti provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Puglia e Basilicata si sono dati appuntamento sui campi abruzzesi per conquistare i punti utili all’accesso al Master nazionale, in programma a novembre a Torino in concomitanza con le Nitto ATP Finals.

Una cornice di assoluto rilievo.

Di fronte c’erano due ragazze della stessa annata, entrambe classe 2014, entrambe classificate 3.3: la marchigiana di Osimo contro quella di Jesi, in un derby che ha avuto un’unica protagonista.

Mezzelani ha dettato i tempi sin dai primi game, imponendo un tennis solido e continuo che ha lasciato poco spazio alle iniziative di Di Concetto. Il 6-4 del primo set ha fotografato un equilibrio più apparente che reale; nel secondo la portacolori del Junior Tennis Osimo ha alzato ulteriormente il ritmo e ha chiuso 6-2, senza lasciare spazio a rimonte.

Mezzelani aveva già dimostrato solidità nel corso del torneo. In semifinale aveva superato Arianna Barresi (3.3) con un percorso non lineare ma alla fine convincente: 6-2, 3-6, 6-0, rimontando dopo aver ceduto il secondo set.

Dall’altra parte del tabellone, Penelope Di Concetto — seguita dalla coach Agnese Mengoni — aveva superato in semifinale Ludovica Iadarola (3.4) con autorità: 6-3, 6-0, un punteggio che testimoniava le qualità della giovane jesina. In finale, però, ha trovato un’avversaria più pronta in questa giornata.

Per Mezzelani, allenata da Larry Luchetti, non si tratta di una sorpresa isolata. La classe 2014 di Osimo aveva già vinto la tappa di Tolentino del Next Gen, confermando una continuità di rendimento rara a quest’età.