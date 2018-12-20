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Caro rette nelle residenze socio-sanitarie, Mastrovincenzo (PD): “Promesse elettorali smentite dai fatti”

"Il sostegno della Regione coprirà appena il 15% delle famiglie marchigiane"

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Politica
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«Ad agosto, in piena campagna elettorale, il centrodestra aveva assicurato che le rette a carico degli utenti non sarebbero aumentate.

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