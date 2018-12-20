Caro rette nelle residenze socio-sanitarie, Mastrovincenzo (PD): “Promesse elettorali smentite dai fatti”
"Il sostegno della Regione coprirà appena il 15% delle famiglie marchigiane"
130 Letture0 commenti
«Ad agosto, in piena campagna elettorale, il centrodestra aveva assicurato che le rette a carico degli utenti non sarebbero aumentate.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!