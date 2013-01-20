Ultimo appuntamento col cinema in vetta al Gabbiano di Senigallia Martedì 21 "L'ultima cima-Sophie Lavaud"

81 Letture Cultura e Spettacoli

Terzo appuntamento al Cinema Gabbiano quello di martedì 21 aprile alle ore 21.15 con la rassegna Cinema in vetta, che grazie alla collaborazione con la sezione senigalliese del C.A.I. (Club Alpino Italiano) propone in sala una serie di proiezioni tutte dedicate agli appassionati della montagna.

Questo mese sarà proposto L’ultima cima – Sophie Lavaud, un film di François Damilano che segue l’atto finale di un’impresa monumentale: la scalata di Sophie Lavaud al Nanga Parbat, l’unica vetta superiore agli ottomila metri che ancora manca al suo palmarès.

I 14 giganti dell’Himalaya rappresentano un mondo in cui l’aria è così rarefatta che nessun essere umano può sopravvivere per più di qualche ora. Dopo aver scalato tredici delle montagne più alte della Terra, Sophie Lavaud, giunta all’età di 55 anni, tenta di completare il suo personale “grande slam”. E questo spettacolare film documenta la preparazione della straordinaria alpinista svizzera alla conquista dei vertiginosi 8.126 metri della “montagna assassina”, immergendo gli spettatori nel particolare mondo dell’alpinismo d’alta quota, dove gli scalatori camminano in bilico tra audacia e autoconservazione.

Ricordiamo come sempre che chi volesse evitare file può trovare i biglietti sempre disponibili in cassa o anche online sul sito cinemagabbiano.it. Biglietto ridotti per i tesserati C.A.I.