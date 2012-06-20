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Aperte le iscrizioni a Senigallia per la scuola materna estiva

Le domande potranno essere presentate fino al 15 maggio 2026

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Scuola materna estiva

Il Comune di Senigallia organizza anche quest’anno nel mese di luglio 2026 la scuola materna estiva per bambini da 3 ai 6 anni. Il servizio è rivolto ai bambini che hanno frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia, fino a quelli che hanno già compiuto sei anni, purché non abbiano ancora frequentato la classe 1^ di scuola primaria. 

La scuola materna estiva si svolgerà da giovedì 2 luglio a mercoledì 29 luglio, dal lunedì al venerdì. Sarà possibile scegliere la frequenza per l’intero periodo o per due settimane consecutive (2–15 luglio o 16–29 luglio). Non sarà effettuato il servizio di trasporto.

Le sedi definite sono le scuole d’infanzia:

Scuola dell’infanzia Collodi (via Marche, 79) – n. totale 30 bambini – dal lunedì al venerdì – con apertura alle ore 7:45 e chiusura alle ore 16:45 esclusivamente  con tempo pieno comprendente pranzo, merenda mattutina e pomeridiana;

Scuola dell’infanzia Aquilone (via Boccherini, 1) – n. totale 45 bambini – dal lunedì al venerdì – con apertura alle ore 7:45 e chiusura alle ore 16:45 di cui  n° 30 bambini con pranzo, merenda mattutina e pomeridiana (tempo pieno) e n° 15 bambini solo merenda mattutina;

Scuola dell’infanzia Pieroni (Via Montessori, 5 – Montignano) – n. totale 30 bambini – dal lunedì al venerdì – con apertura alle ore 7:45 e chiusura alle ore 16:45 di cui n° 15 bambini con pranzo, merenda mattutina e pomeridiana (tempo pieno) e n° 15 bambini solo merenda mattutina;

Scuole dell’infanzia Cesano ( Via VI strada, 8 – Cesano) – n. totale 15 bambini – dal lunedì al venerdì – con apertura alle ore 7:45 e chiusura alle 12:45 con merenda mattutina.

L’apertura di ciascuna sede della scuola materna estiva è condizionata al raggiungimento del numero minimo di n° 10 bambini iscritti.

La scuola materna estiva è rivolta ai bambini residenti a Senigallia. Eventuali richieste riguardanti soggetti residenti in altri Comuni saranno prese in considerazione unicamente in presenza di posti vacanti, con priorità per i residenti nei comuni facenti parte dell’Unione “Le Terre della Marca Senone”.

Per l’orario antimeridiano è prevista una tariffa di 130 euro relativa all’intero periodo (ridotta a 104 euro per famiglie con Isee in corso di validità inferiore a 10.632,94 euro), e di 97 euro per il modulo di due settimane (ridotta a 78 euro per famiglie con Isee in corso di validità inferiore a 10.632,94 euro). Per l’orario con servizio mensa è prevista una tariffa di € 265 per l’intero mese, comprensiva di quota mensa (ridotta a 212 euro per famiglie con Isee in corso di validità inferiore a 10.632,94 euro), e di  180 euro per il modulo di due settimane, comprensivo di quota mensa (ridotta a 144 euro per famiglie con Isee in corso di validità inferiore a 10.632,94 euro). La riduzione per il secondo figlio verrà applicata solo nel caso entrambi i figli siano iscritti per il mese intero ad orario pieno. Non sono previste riduzioni per assenze.

A partire da lunedì 13 aprile e fino al 15 maggio 2026, le famiglie interessate potranno presentare domanda di iscrizione disponibile presso l’Ufficio Accettazione Educazione e Formazione, Viale Bonopera, 51 – primo piano – Tel. 0716629266/350/347/ o scaricabile dal sito www.comune.senigallia.an.it. La domanda compilata va riconsegnata a mano allo stesso Ufficio o spedita esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it allegando un documento di identità.

Lo sportello per la presentazione delle domande accoglierà il pubblico assegnando priorità per gli appuntamenti a chi avrà prenotato tramite il portale: https://prenotazioni.comune.senigallia.an.it/servizi/pubblica-istruzione/.

Successivamente sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di ammissione.

All’interno del sito web www.comune.senigallia.an.it (sezione Servizi – Educazione e Formazione – Scuola materna estiva) è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria alla presentazione della domanda, le note informative sul servizio e i criteri con i quali saranno valutate le domande pervenute ai fini della graduatoria degli aventi diritto.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 0716629266, 0716629350, 0716629347, oppure all’indirizzo mail educazione.formazione@comune.senigallia.an.it.

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