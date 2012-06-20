Aperte le iscrizioni a Senigallia per la scuola materna estiva Le domande potranno essere presentate fino al 15 maggio 2026

201 Letture Cronaca

Il Comune di Senigallia organizza anche quest’anno nel mese di luglio 2026 la scuola materna estiva per bambini da 3 ai 6 anni. Il servizio è rivolto ai bambini che hanno frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia, fino a quelli che hanno già compiuto sei anni, purché non abbiano ancora frequentato la classe 1^ di scuola primaria.

La scuola materna estiva si svolgerà da giovedì 2 luglio a mercoledì 29 luglio, dal lunedì al venerdì. Sarà possibile scegliere la frequenza per l’intero periodo o per due settimane consecutive (2–15 luglio o 16–29 luglio). Non sarà effettuato il servizio di trasporto.

Le sedi definite sono le scuole d’infanzia:

Scuola dell’infanzia Collodi (via Marche, 79) – n. totale 30 bambini – dal lunedì al venerdì – con apertura alle ore 7:45 e chiusura alle ore 16:45 esclusivamente con tempo pieno comprendente pranzo, merenda mattutina e pomeridiana;

Scuola dell’infanzia Aquilone (via Boccherini, 1) – n. totale 45 bambini – dal lunedì al venerdì – con apertura alle ore 7:45 e chiusura alle ore 16:45 di cui n° 30 bambini con pranzo, merenda mattutina e pomeridiana (tempo pieno) e n° 15 bambini solo merenda mattutina;

Scuola dell’infanzia Pieroni (Via Montessori, 5 – Montignano) – n. totale 30 bambini – dal lunedì al venerdì – con apertura alle ore 7:45 e chiusura alle ore 16:45 di cui n° 15 bambini con pranzo, merenda mattutina e pomeridiana (tempo pieno) e n° 15 bambini solo merenda mattutina;

Scuole dell’infanzia Cesano ( Via VI strada, 8 – Cesano) – n. totale 15 bambini – dal lunedì al venerdì – con apertura alle ore 7:45 e chiusura alle 12:45 con merenda mattutina.

L’apertura di ciascuna sede della scuola materna estiva è condizionata al raggiungimento del numero minimo di n° 10 bambini iscritti.

La scuola materna estiva è rivolta ai bambini residenti a Senigallia. Eventuali richieste riguardanti soggetti residenti in altri Comuni saranno prese in considerazione unicamente in presenza di posti vacanti, con priorità per i residenti nei comuni facenti parte dell’Unione “Le Terre della Marca Senone”.

Per l’orario antimeridiano è prevista una tariffa di 130 euro relativa all’intero periodo (ridotta a 104 euro per famiglie con Isee in corso di validità inferiore a 10.632,94 euro), e di 97 euro per il modulo di due settimane (ridotta a 78 euro per famiglie con Isee in corso di validità inferiore a 10.632,94 euro). Per l’orario con servizio mensa è prevista una tariffa di € 265 per l’intero mese, comprensiva di quota mensa (ridotta a 212 euro per famiglie con Isee in corso di validità inferiore a 10.632,94 euro), e di 180 euro per il modulo di due settimane, comprensivo di quota mensa (ridotta a 144 euro per famiglie con Isee in corso di validità inferiore a 10.632,94 euro). La riduzione per il secondo figlio verrà applicata solo nel caso entrambi i figli siano iscritti per il mese intero ad orario pieno. Non sono previste riduzioni per assenze.

A partire da lunedì 13 aprile e fino al 15 maggio 2026, le famiglie interessate potranno presentare domanda di iscrizione disponibile presso l’Ufficio Accettazione Educazione e Formazione, Viale Bonopera, 51 – primo piano – Tel. 0716629266/350/347/ o scaricabile dal sito www.comune.senigallia.an.it. La domanda compilata va riconsegnata a mano allo stesso Ufficio o spedita esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it allegando un documento di identità.

Lo sportello per la presentazione delle domande accoglierà il pubblico assegnando priorità per gli appuntamenti a chi avrà prenotato tramite il portale: https://prenotazioni.comune.senigallia.an.it/servizi/pubblica-istruzione/.

Successivamente sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di ammissione.

All’interno del sito web www.comune.senigallia.an.it (sezione Servizi – Educazione e Formazione – Scuola materna estiva) è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria alla presentazione della domanda, le note informative sul servizio e i criteri con i quali saranno valutate le domande pervenute ai fini della graduatoria degli aventi diritto.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 0716629266, 0716629350, 0716629347, oppure all’indirizzo mail educazione.formazione@comune.senigallia.an.it.