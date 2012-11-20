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Marche: Giornata regionale “Carlo Urbani”, intervento del presidente Acquaroli

"Un esempio di coraggio e umanità che ci guida ancora oggi"

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Politica
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Francesco Acquaroli

“Oggi come ogni anno ci siamo ritrovati per rendere omaggio a un uomo che ha incarnato, nel modo più alto e autentico, i valori della nostra terra: il coraggio, la competenza, il senso del dovere e una profonda umanità”.

Con queste parole il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha concluso martedì 31 marzo 2026 la seduta aperta dell’Assemblea Legislativa dedicata alla Giornata regionale per Carlo Urbani. L’appuntamento ha reso omaggio al medico di Castelplanio che, per primo, lanciò l’allarme sulla SARS: il suo metodo di contrasto alle pandemie, ideato nel 2003, ha salvato migliaia di vite e resta ancora oggi un punto di riferimento internazionale.

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Regione Marche
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Pubblicato Domenica 5 aprile, 2026 
alle ore 4:00
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