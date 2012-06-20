Al via “Famiglie Digitali”: scuole, ragazzi e genitori insieme per navigare il mondo online Dal 1° aprile il progetto a cura dell'Ambito Territoriale Sociale 8

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Crescere oggi significa crescere connessi. I social network, i gruppi WhatsApp, i video virali, le amicizie digitali: per i ragazzi sono il tessuto stesso della quotidianità. Ma questa realtà, ricca di opportunità, porta con sé rischi concreti che spesso famiglie e scuole faticano ad affrontare da soli.

È da questa consapevolezza che nasce “Famiglie Digitali“, il nuovo progetto promosso dal Centro per le Famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale 8, servizio gestito dalla Cooperativa Sociale Casa della Gioventù e finanziato con il contributo della Regione Marche.

Un progetto che arriva dove servono le risposte

Non un convegno lontano, non un opuscolo da leggere a casa: “Famiglie Digitali” è un percorso itinerante, che si sposta di istituto in istituto per portare il confronto direttamente nelle comunità scolastiche. Ogni scuola dell’Ambito Territoriale Sociale 8 avrà la sua opportunità di partecipare, in un calendario progressivo che verrà definito nelle prossime settimane.

Il primo appuntamento è già fissato: martedì 1° aprile le scuole “U. Foscolo” di Ostra Vetere e “Menchetti” di Ostra faranno da apripista all’iniziativa, aprendo le porte ad una mattinata che si preannuncia densa di contenuti e di dialogo.

Chi guiderà il percorso

A condurre ogni incontro sarà il dott. Luca Russo, esperto analista forense che, da oltre 20 anni collabora con numerose Procure della Repubblica e con le Forze di Polizia. Una scelta non casuale: la sua esperienza diretta sul campo – tra casi reali di criminalità informatica, violazioni della privacy e dinamiche dei social – gli permette di parlare ai ragazzi, e agli adulti, con concretezza, senza allarmismi e senza banalizzazioni. La presenza dello stesso esperto in tutte le tappe del progetto garantisce continuità e coerenza, costruendo nel tempo un filo narrativo che attraversa scuole diverse ma affronta temi comuni.

Come funziona. Due momenti, un unico obiettivo

Il progetto si articola in due fasi complementari, pensate per coinvolgere tutti i protagonisti dell’educazione.

In classe con gli studenti. Il dott. Russo incontrerà le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado per momenti di confronto dinamico, pensati per stimolare il pensiero critico su temi vicini al vissuto dei ragazzi: dall’uso dei social al cyberbullismo, dalla gestione dell’identità digitale alle trappole dei contenuti online.

Sul territorio con le famiglie. Ad ogni tappa seguirà un incontro pubblico aperto ai genitori e a tutti gli adulti interessati: uno spazio per approfondire i temi emersi in classe, confrontarsi con l’esperto ed acquisire strumenti concreti per affrontare la sfida educativa quotidiana.

I temi al centro del progetto

Uso consapevole dei social network; tutela della privacy e dei dati personali; benessere emotivo nell’era digitale; prevenzione dei rischi online.

“Crediamo fortemente che l’alleanza tra scuola, famiglia e territorio sia la chiave per sostenere la crescita dei ragazzi. Un’alleanza che “Famiglie Digitali” vuole costruire incontro dopo incontro, scuola dopo scuola, comunità dopo comunità”.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 1° aprile presso le scuole “U. Foscolo” di Ostra Vetere e “Menchetti” di Ostra. Il calendario completo degli incontri previsti presso gli altri istituti e degli incontri aperti alle famiglie sarà pubblicato sul sito www.leterredellamarcasenone.it

Ambito Territoriale Sociale 8