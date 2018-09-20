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“Una legge regionale sul suicidio medicalmente assistito anche nelle Marche”

Mangialardi ripresenta la proposta: "Non è ulteriormente procastinabile la calendarizzazione in aula"

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Politica
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Maurizio Mangialardi

Il suicidio medicalmente assistito di “Libera”, cinquantacinquenne toscana affetta da sclerosi multipla, è il primo avvenuto tramite dispositivo a comando oculare, in una Regione che si è dotata di una apposita legge regionale.

La Toscana, infatti, ha approvato proprio un anno fa la Legge regionale n. 16/2025, attraverso la quale viene regolamentato il fine vita.

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