Salvata tartaruga Caretta a Senigallia L’animale, in difficoltà, è stato recuperato e trasferito al Centro di Recupero Tartarughe Marine gestito dalla Fondazione Cetacea a Riccione

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Mercoledì 18 marzo, nel tardo pomeriggio, una giovane tartaruga Caretta caretta è stata ritrovata sulla spiaggia di Cesano di Senigallia, probabilmente a causa della recente mareggiata.

L’animale, in difficoltà, è stato recuperato e trasferito al Centro di Recupero Tartarughe Marine gestito dalla Fondazione Cetacea a Riccione, dove riceverà le cure necessarie in vista del successivo rilascio in mare. La tartaruga presentava condizioni critiche: era infilzata da un grosso amo da pesca ed era rimasta aggrovigliata nel

filo della lenza, che le impediva di nuotare.

Determinante l’intervento di Michela Silvestrelli, che mentre passeggiava sulla spiaggia ha prontamente allertato il 1530, numero per le emergenze in mare. Sul posto è intervenuto il comandante dell’Ufficio locale marittimo di Senigallia, Salvatore Valente, che ha preso in custodia l’animale e attivato la rete di soccorso in collaborazione con la Fondazione Cetacea. È così partita una staffetta di

volontari per il trasporto verso Riccione. A Senigallia sono coinvolti anche i soci dell’associazione Cimasub: il presidente, Giancarlo Pinzi, ha trasferito la tartaruga fino a Fano, dove il volontario, Bruno Tamburini, ha proseguito il viaggio fino alla consegna al centro

di recupero. Qui Valeria Angelini, biologa della Fondazione, ha immediatamente avviato le cure.

Durante l’estate scorsa, i volontari senigalliesi hanno contribuito al recupero di diverse tartarughe lungo il litorale; cinque di queste sono state liberate in mare lo scorso settembre proprio a Senigallia, con il supporto di alcuni diportisti locali. Per sensibilizzare la cittadinanza, l’associazione Cimasub organizza, il 29 maggio, un incontro presso il Club Nautico di Senigallia, in collaborazione con

la Fondazione Cetacea, durante il quale verranno illustrate anche le corrette procedure da seguire in caso di ritrovamento di animali in difficoltà.Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di riattivazione della Rete di Recupero Tartarughe Marine della

Regione Marche, di cui la sensibilizzazione della popolazione e la creazione di volontari formati sul primo soccorso di questi animali sono elementi chiave.

Giancarlo Pinzi -Cimasub Senigallia