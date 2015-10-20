Calcio, Real Porto Senigallia: parla il presidente Marco Stefanelli Il punto sulla capolista, tra big match di campionato, ritorno della semifinale di Coppa Marche e impegno nel sociale

Il prossimo appuntamento del Real Porto Senigallia è venerdì 13 marzo, al Bianchelli, contro l’Atletico Conero. Big match previsto alle 21.30 e che arriva dopo il successo dei portuensi maturato nel capoluogo contro l’Atletico Ancona.

Tre punti d’oro che hanno portato la capolista senigalliese momentaneamente a +10 sul secondo posto. Martedì 17 marzo ci sarà invece la semifinale di ritorno di Coppa Marche, quando a Offagna si ripartirà dall’1-0 con cui i locali hanno vinto al Bianchelli.

Il presidente Marco Stefanelli traccia il punto: “Siamo sicuramente soddisfatti del percorso fatto fino a oggi. Essere primi in campionato e in semifinale di Coppa è un orgoglio per la società. Dietro c’è il lavoro dei ragazzi, dello staff e di tutte quelle persone che danno una mano giornalmente. Sappiamo bene, però, che la stagione è ancora lunga. I bilanci si fanno a giugno nel calcio. Bisogna continuare con la stessa fame, lo stesso spirito, l’umiltà e la voglia di migliorarci gara dopo gara”

Sulla vittoria di venerdì scorso: “Abbiamo giocato contro una squadra forte, i ragazzi hanno dimostrato grande carattere. Vincere uno scontro diretto fa piacere, ma nulla è deciso. Il campionato è lungo, bisognerà affrontare ogni gara con la stessa umiltà”. E sulla Coppa: “La sconfitta dell’andata brucia, ma non c’è tempo per piangersi addosso. Andremo a Offagna con la voglia di divertirci, aspetto fondamentale nello sport, con l’intenzione di giocare bene e provare a ribaltarla. Ci crediamo assolutamente”

Il Real Porto è sempre attivo anche nel sociale: “Siamo orgogliosi di quanto fatto nel nostro piccolo, in campo e fuori. L’iniziativa in favore dei bimbi palestinesi dell’autunno scorso è un esempio di quanto e come vogliamo essere una società responsabile e vicina al territorio. L’obiettivo è crescere a 360 gradi, facciamo parte di una comunità che non possiamo ignorare. Stiamo lavorando per dare sempre più opportunità ai ragazzi. Ci stiamo lavorando su questo, come lavoriamo per sostenere altri progetti sociali. L’auspicio è ricevere il sostegno delle amministrazioni e delle associazioni del territorio, prezioso per creare un ambiente sano e soprattutto inclusivo. Lo sport resta al centro, ma vogliamo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità”

da ASD Real Porto Senigallia