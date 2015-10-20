LUAS: giovedì 12 marzo a Senigallia lezione del corso “Il sapore della musica” Dalle 16.30 alle 18.30 presso l'Auditorium San Rocco la conferenza del Maestro Paolo Quilichini

La LUAS ti fa battere il cuore! Rischio palpitazioni giovedì 12 marzo 2026, quando dalle ore 16,30 presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia il calendario delle lezioni LUAS dell’anno accademico 2025-26 propone “Musica da cardiopalma: il cinema ad alta tensione!”.

L’incontro si inserisce nel corso “Il sapore della musica” coordinato dalla professoressa Simonetta Fraboni.

La conferenza del Maestro Paolo Quilichini, pianista e compositore, docente di storia della musica applicata alle immagini e al cinema presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, proporrà infatti musiche abbinate al cinema di tensione emotiva, alle scene di atmosfera inquietante, atmosfera ansiosa, al genere horror, horror psicologico e horror fantastico, al genere soprannaturale e thriller.

Il Prof. Quilichini, che è anche appassionato scrittore di novelle horror, analizzerà alcune delle più importanti colonne sonore dei film di Dario Argento (Profondo Rosso), Stanley Kubrick (Shining), Steven Spielberg (Lo squalo, con le musiche di John Williams), Hitchcock – maestro della suspense (Psycho). Il Prof. Quilichini proietterà inoltre scene di sceneggiati e film storici quali “Il segno del comando” (1970), “King Kong” (1933), “Nosferatu” del 1922 con musiche di Strawinskij, “Frankenstein” (1931) e “Dracula” (1931).

Paolo Quilichini, dopo aver compiuto gli studi classici a Sassari, si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio di Ferrara e in Composizione e Musica Elettronica al Conservatorio di Bologna. Ha inoltre studiato Musica Corale e Direzione di Coro, Organo e Composizione Organistica, Musica Jazz. È autore di musica da camera, elettronica, orchestrale, sacra, musiche di scena per il teatro e numerose musiche per pianoforte. Nelle sue composizioni ha sempre cercato di non perdere il legame con la musica popolare, soprattutto con la tradizione musicale della Sardegna, trasportando in un contesto colto le caratteristiche proprie della stessa, fondendole con elementi tipici della musica Jazz e contemporanea. Ha anche affrontato il genere sacro recuperando le antiche modalità liturgiche e rivisitandole con stilemi e linguaggi propri della musica dei nostri giorni.

All’Accademia Musicale Chigiana di Siena, dove ha approfondito lo studio della Musica per film sotto la guida di Sergio Miceli ed Ennio Morricone, ha ottenendo per due anni di seguito (1993-1994) il Diploma di Merito e il primo premio del corso (1993). La sua prolifica attività compositiva lo ha visto vincitore di numerosi premi di Composizione nazionali ed internazionali. Titolare della Cattedra di Teoria dell’Armonia e Analisi presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, è anche docente del Corso di Storia della musica applicata alle immagini

Collabora con la rivista “Colonne Sonore” – specializzata in musica per il cinema – e per essa ha curato una monografia su Nino Rota.

Alla composizione musicale affianca l’attività di scrittura letteraria: i suoi racconti, di vario genere tra cui l’horror, sono stati premiati nei Concorsi letterari e pubblicati in Antologie specializzate, tra cui Un Natale Horror 2022 e 2023.