Ast Ancona, assunti 5 tecnici di laboratorio biomedico e 34 infermieri Prenderanno servizio nelle prossime settimane

Con due determine a firma del Direttore Generale della AST Ancona, rispettivamente la n. 127 di ieri, 10 marzo, e la n. 128 stessa data, sono stati assunti n.5 tecnici di laboratorio biomedico e n. 34 infermieri che prenderanno servizio nelle prossime settimane.

Le assunzioni, già annunciate nei giorni scorsi, e previste nel piano occupazionale, sono state effettuate sulla base dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici aggregati tra gli enti del sistema sanitario della Regione Marche.

In particolare per quanto concerne le assunzioni degli infermieri, si informa che è stata completamente utilizzata la determina della graduatoria di concorso pubblico attualmente vigente e dunque sono state utilizzate tutte le posizioni utili presenti, in attesa dell’esperimento del nuovo concorso.

Queste importanti assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di tante unità per il potenziamento dei servizi di tutto il territorio andranno a migliorare la qualità dell’assistenza per rispondere ai bisogni di salute della popolazione.

“Anche con la AST di Ancona prosegue il rafforzamento dell’organico che è un rafforzamento straordinario – afferma l’Assessore alla Sanità della Regione Marche Paolo Calcinaro – perché per quanto riguarda il territorio non va a sostituire pensionamenti, non va a sanare appunto tramite le stabilizzazioni i tempi determinati, ma è proprio personale ulteriore che andrà nelle case e negli ospedali di comunità. E’ un surplus importante che si sta avendo in tutte le province e che porterà effetti nei prossimi mesi sicuramente. Poi positivamente vedo delle assunzioni in altri anelli della catena come il campo delle analisi, sia in anatomia patologica che in altri settori, qualcosa di veramente importante”.