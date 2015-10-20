Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Senigallia Concerti 2025/26 - Alisa Sadikova - 15 marzo 2026

Ast Ancona, assunti 5 tecnici di laboratorio biomedico e 34 infermieri

Prenderanno servizio nelle prossime settimane

173 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Infermieri, personale medico, cure mediche, ospedale

Con due determine a firma del Direttore Generale della AST Ancona, rispettivamente la n. 127 di ieri, 10 marzo, e la n. 128 stessa data, sono stati assunti n.5 tecnici di laboratorio biomedico e n. 34 infermieri che prenderanno servizio nelle prossime settimane.

Le assunzioni, già annunciate nei giorni scorsi, e previste nel piano occupazionale, sono state effettuate sulla base dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici aggregati tra gli enti del sistema sanitario della Regione Marche.

In particolare per quanto concerne le assunzioni degli infermieri, si informa che è stata completamente utilizzata la determina della graduatoria di concorso pubblico attualmente vigente e dunque sono state utilizzate tutte le posizioni utili presenti, in attesa dell’esperimento del nuovo concorso.

Queste importanti assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di tante unità per il potenziamento dei servizi di tutto il territorio andranno a migliorare la qualità dell’assistenza per rispondere ai bisogni di salute della popolazione.

“Anche con la AST di Ancona prosegue il rafforzamento dell’organico che è un rafforzamento straordinario – afferma l’Assessore alla Sanità della Regione Marche Paolo Calcinaro – perché per quanto riguarda il territorio non va a sostituire pensionamenti, non va a sanare appunto tramite le stabilizzazioni i tempi determinati, ma è proprio personale ulteriore che andrà nelle case e negli ospedali di comunità. E’ un surplus importante che si sta avendo in tutte le province e che porterà effetti nei prossimi mesi sicuramente. Poi positivamente vedo delle assunzioni in altri anelli della catena come il campo delle analisi, sia in anatomia patologica che in altri settori, qualcosa di veramente importante”.

Area Vasta n.2 - Senigallia
Area Vasta n.2 - Senigallia
Pubblicato Mercoledì 11 marzo, 2026 
alle ore 11:34
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura