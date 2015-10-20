Donne in Iran, incontro a Senigallia Una riflessione su quanto sta succedendo organizzata da Fidapa

La Fidapa BPW Italy di Senigallia, movimento di pensiero femminile confederato alla BPW International, ha organizzato, in occasione del mese di marzo dedicato ai diritti delle donne, un incontro pubblico dedicato all’approfondimento storico e giuridico sui diritti e sulle libertà negate alle donne in Iran, in uno dei contesti più complessi del panorama internazionale, soprattutto alla luce di quanto sta accandendo in Medio Oriente.

L’evento, dal titolo “Donne in Iran: la lotta per la libertà tra storia, testimonianze e diritti negati”, si terrà sabato 14 marzo 2026 alle ore 17 presso la Sala Consiliare “G. Orciari” del Comune di Senigallia, in piazza Roma.

Dopo i saluti della Presidente Fidapa BPW Italy di Senigallia Stefania Nardella, della Segretaria del Distretto Centro Silva Tenenti e quelli del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, il programma prevede l’intervento del prof. Emanuele Panni, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo “Medi” di Senigallia che illustrerà il percorso storico dell’Iran moderno, con un focus sui cambiamenti introdotti con l’avvento della Repubblica Islamica. La giornalista e attivista iraniana

per i diritti umani Parisa Nazari, voce diretta delle battaglie civili e sociali che caratterizzano l’Iran contemporaneo, attraverso testimonianze personali, analisi e riflessioni, sarà la protagonista della parte centrale dell’iniziativa e racconterà la lotta quotidiana dalle donne iraniane tra soprusi,

abusi e percorsi di resistenza.

A seguire Paolo Pignocchi, rappresenteante di Amnesty International per le Marche, incentrerà il suo intervento sui diritti negati delle donne in Iran tra repressione e intimidazione.

Il confronto sarà moderato dalla giornalista Giulia Mancinelli, che guiderà il dialogo con i relatori approfondendo aspetti storici, sociali e culturali legati alla questione dei diritti femminili in Iran e al ruolo dell’informazione internazionale su questi temi. Un appuntamento pensato per informare,

sensibilizzare e stimolare una riflessione collettiva sul valore universale dei diritti delle donne, in linea con le finalità e i principi che muovono la Fidapa BPW Italy. L’evento è accreditato per la formazione dall’Ordine dei Giornalisti.

