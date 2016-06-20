Ginnastica ritmica: Polisportiva Senigallia fa il bis in gara Gold Irene Rocchetti campionessa regionale alle clavette e seconda in coppia con Dalila Zuares con la palla. Ora la fase interregionale

Domenica 1 marzo, presso il Pala Prometeo di Ancona, si è svolta la seconda prova regionale del Campionato di Specialità indetto dalla FGI di Ginnastica Ritmica, valevole per la qualificazione alla fase interregionale che si terrà ad Ortona venerdi 13 marzo 2026.

Ricordando che il settore Gold della Federazione Ginnastica d’ Italia è il puro settore agonistico, il livello più alto a cui ambiscono la gran parte delle ginnaste, per la Polisportiva Senigallia si sono confermate a podio le due ginnaste che nella prima prova avevano già fatto notare la loro presenza.

Migliora di netto il punteggio di Irene Rocchetti nell’esercizio individuale con le clavette, nella categoria Senior 1, che la catapulta sul gradino più alto del podio, laureandosi campionessa regionale in quella specialità.

Qualche errore di troppo invece fa scalare di una posizione la coppia formata da Dalila Zuares e Irene Rocchetti che con l’attrezzo palla finiscono la classifica in seconda posizione, guadagnando comunque un posto di qualificazione per la fase successiva.

Gli allenamenti proseguono per queste due ginnaste senigalliesi che rappresenteranno i colori societari in territorio abruzzese nella successiva fase interregionale, dove si sfideranno ginnaste provenienti da Abruzzo, Marche e Umbria: solo le prime tre ginnaste passeranno alla fase finale del Campionato Nazionale di Specialità.

Augurando a Dalila e Irene un grandissimo in bocca al lupo, l’intera società si congratula con loro e si ritiene soddisfatta del lavoro che imperterrite portano avanti per coronare i loro sogni e per cercare di portare a termine competizioni sempre più precise e puntuali