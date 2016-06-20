Sanremo: Val Mivola protagonista al Salotto delle Celebrità dal 24 al 28 febbraio 2026 Presentate al pubblico le bellezze ambientali, culturali e paesaggistiche, insieme ai prodotti tipici di alta qualità - VIDEO

168 Letture Cronaca

Dal 24 al 28 febbraio 2026 la Val Mivola è stata protagonista al Salotto delle Celebrità di Sanremo, in occasione del Festival di Sanremo, con uno stand dedicato alla promozione turistica e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Un’importante vetrina nazionale che ha permesso di far conoscere al grande pubblico le bellezze ambientali, culturali e paesaggistiche della Val Mivola, insieme ai suoi prodotti tipici di alta qualità, con particolare attenzione al Verdicchio dei Castelli di Jesi, ambasciatore d’eccellenza delle Marche nel mondo.

Protagoniste delle degustazioni sono state 16 cantine rappresentative dei 9 Comuni aderenti al progetto Val Mivola:

– Arcevia: Cantine Politi e Broccanera

– Barbara: Cantina Santa Barbara

– Castelleone di Suasa: Cantine Venturi e Suasa

– Corinaldo: Cantine Spallacci, Mercaroni, Libenzi e Baldarelli

– Ostra: Cantina Conti di Buscareto

– Serra de’ Conti: Cantine Casaleta, Casalfarneto e Poderi Mattioli

– Trecastelli: Cantina Macrì

– Senigallia: Cantine Mastai Ferretti, Mezzanotte e Vigna degli Estensi

Lo stand ha registrato un’ottima affluenza di visitatori, operatori del settore, artisti e addetti ai lavori, offrendo momenti di degustazione guidata e racconti del territorio, capaci di coniugare tradizione, innovazione e identità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Val Mivola (@valmivola)

Particolarmente significativa è stata la visita del Sindaco di Sanremo – Alessandro Mager – che ha voluto portare il proprio saluto istituzionale allo spazio Val Mivola, esprimendo parole di apprezzamento per la qualità dei vini marchigiani e per il lavoro di promozione svolto in un contesto di così grande rilevanza mediatica.

Tra gli amministratori presenti, l’Assessore alla Promozione Turistica dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” Massimo Corinaldesi ha sottolineato: “Iniziative come queste sono fondamentali per far conoscere il territorio della Val Mivola, caratterizzato da bellezze ambientali, culturali e prodotti tipici di grande qualità. Occasioni di rilievo nazionale come questa rappresentano un investimento strategico per la promozione e la crescita turistica del nostro comprensorio.”

L’Assessore alle Politiche Turistiche di Corinaldo, Francesco Spallacci, ha evidenziato: “I borghi marchigiani sono veri e propri tesori da far conoscere per la loro genuinità e per l’eccellente qualità della vita che sanno offrire. Portare la nostra identità, le nostre peculiarità in un contesto così prestigioso significa valorizzare un patrimonio autentico e distintivo.”

Anche l’Assessore al Turismo del Comune di Serra de’ Conti, Marica Petrolati, ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa: “Vetrine importanti come il Festival di Sanremo amplificano enormemente la platea e consentono di raggiungere potenziali turisti da ogni parte d’Italia, offrendo al nostro territorio un’opportunità concreta di visibilità e sviluppo.”

La partecipazione al Salotto delle Celebrità conferma la volontà della Val Mivola di fare rete tra Comuni, produttori e istituzioni, puntando su un modello di promozione integrata capace di raccontare un territorio ricco di storia, paesaggi suggestivi, cultura e grandi eccellenze enogastronomiche.

da Ufficio Promozione Turistica Val Mivola

Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone