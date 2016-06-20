Il Panathlon Club Senigallia brilla nel segno di “Donne Vincenti” Successo per il primo appuntamento sotto la presidenza di Luigi Mazzotti

Una serata che resterà scolpita nella storia del Club per intensità, valori e partecipazione. Il Panathlon Club Senigallia esprime la sua più profonda soddisfazione per il successo della recente conviviale, la prima targata dalla nuova presidenza del Dott. Luigi Mazzotti, che ha saputo raccogliere con entusiasmo l’eredità importante della dr.ssa Veronica Quagliarini e proiettarla verso il futuro.

A testimoniare l’importanza e la qualità dell’iniziativa, sono intervenuti il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, il Vicesindaco Riccardo Pizzi e il Governatore dell’Area 5 Panathlon, Stefano Ripanti esprimendo profondo orgoglio per l’operato del Club, ribadendo come lo sport sia un veicolo imprescindibile di educazione, socialità, strumento per far crescere generazioni sane, consapevoli e positive. L’evento è stato preceduto da un significativo istituzionale: l’Assemblea Straordinaria che ha sancito ufficialmente l’ingresso in qualità di Socio Onorario del Dott. Andrea Bolognesi, Presidente del Comitato Regionale Marche della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), figura di spicco nel panorama sportivo marchigiano.

La serata, nata da un’ispirazione della Presidente uscente, la Dott.ssa Veronica Quagliarini, e intitolata significativamente “Donne Vincenti“, ha avuto come protagoniste quattro panathlete d’eccezione: Alessandra Frulla, Sara Durazzi, Giovanna Bruni e Giada Betti. Attraverso il racconto delle loro storie personali, fatte di impegno quotidiano, resilienza e una passione che va oltre il gesto atletico, le ospiti hanno dato corpo e voce ai pilastri del Panathlon: etica, fair play, rispetto delle regole morali.

“Mai come in questa occasione il motto ‘Ludis Iungit’ ha trovato una conferma così tangibile” ha sottolineato Luigi Brecciaroli, panathleta e conduttore della serata. Le dinamiche diverse e i vissuti eterogenei delle atlete si sono fusi in un’unica grande narrazione collettiva, capace di unire tutti i numerosi partecipanti sotto la bandiera dei valori universali dello sport. Lo sport è un veicolo imprescindibile di educazione e socialità, uno strumento fondamentale per far crescere generazioni sane, consapevoli e positive.

Un emozionato Luigi Mazzotti ha anche accolto a braccia aperte nel Club tre nuove figure di spessore che arricchiranno il sodalizio: Claudio Radice, Davide Cesarotti e il già citato Andrea Bolognesi.

Il Panathlon Senigallia ha un progetto chiaro: consolidare la propria base per incidere con forza nel tessuto culturale della città, esaltare la funzione educativa dello sport e trasformarla in un punto di riferimento valoriale per i giovani del territorio.