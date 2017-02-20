Ex Hotel Marche Senigallia, altro tentativo di vendita
Si parte ancora da 2 milioni e 155.000 euro
266 Letture0 commenti
Torna, come ogni mese, all’asta l’ex Hotel Marche di Senigallia, in abbandono da anni sul lungomare Marconi e di proprietà della provincia.
La scadenza per inviare le offerte è lunedì 2 marzo alle ore 13.
La base d’asta è sempre di 2 milioni e 155.000 euro.
Se nemmeno stavolta arrivassero offerte, la prossima scadenza per proporre l’acquisto è fissata al 31 marzo 2026, sempre alle 13 e sempre alla stessa cifra di 2.155.000.
