Fulvi Dr. Marco
Ex Hotel Marche Senigallia, altro tentativo di vendita

Si parte ancora da 2 milioni e 155.000 euro

Hotel Marche

Torna, come ogni mese, all’asta l’ex Hotel Marche di Senigallia, in abbandono da anni sul lungomare Marconi e di proprietà della provincia.


La scadenza per inviare le offerte è lunedì 2 marzo alle ore 13.

La base d’asta è sempre di 2 milioni e 155.000 euro.

Se nemmeno stavolta arrivassero offerte, la prossima scadenza per proporre l’acquisto è fissata al 31 marzo 2026, sempre alle 13 e sempre alla stessa cifra di 2.155.000.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Sabato 28 febbraio, 2026 
alle ore 10:30
