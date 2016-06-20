Logo farmacieFarmacie di turno


Si è riunito il Consiglio generale della Cisl Marche

Il segretario Ferracuti: "Fondamentale utilizzare tutte le risorse disponibili per sostenere occupazione stabile, innovazione e qualità del lavoro"

Associazioni
Cisl Marche a confronto mercoledì 25 febbraio a Fermo in occasione del Consiglio generale. Si parte con la relazione del Segretario generale di Cisl Marche Marco Ferracuti che tocca gli ambiti internazionali – da Maduro alla Groenlandia passando per l’Iran e i primi segni di risposta dell’Unione europea – per poi focalizzarsi sulle questioni nazionali e regionali.

«La nuova fase istituzionale che si è aperta nelle Marche chiama la Regione ad una responsabilità decisiva: trasformare gli indirizzi programmatici in scelte concrete, capaci di incidere davvero sulla vita delle persone e sul futuro del sistema produttivo e sociale regionale. Come Cisl Marche, confermiamo la nostra disponibilità ad un confronto serio e costruttivo, e a sostenere alcune priorità non più rinviabili: rafforzare le politiche industriali e infrastrutturali, investire nella formazione per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, rendere pienamente operativi gli strumenti di welfare territoriale e avviare una riforma strutturale della sanità regionale, partendo dalla riduzione delle liste di attesa e dal pieno funzionamento delle Case e degli Ospedali di comunità. Allo stesso tempo, è fondamentale utilizzare in modo generativo tutte le risorse disponibili, a partire da quelle europee, per sostenere occupazione stabile, innovazione e qualità del lavoro. La Cisl Marche continuerà a svolgere il proprio ruolo con autonomia e responsabilità, avanzando proposte concrete e vigilando affinché ogni scelta sia orientata all’interesse generale e al futuro della nostra comunità regionale».

Pubblicato Sabato 28 febbraio, 2026 
alle ore 4:00
