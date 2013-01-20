Polisportiva Senigallia in gara a Fabriano Al PalaCesari prova regionale Silver

112 Letture Sport

Sabato 21 Febbraio, presso il PalaCesari di Fabriano, si è tenuta la prima prova regionale Silver delle categorie Individuali LA e LE di Ginnastica Ritmica, indette dalla Federazione Ginnastica d’ Italia.



Due le atlete chiamate dalla società senigalliese a rappresentare i colori societari, una ginnasta nella categoria LA2, che coinvolge le atlete che intendono iniziare la carriera da ginnasta e una nella categoria LE, che coinvolge le atlete piu’ esperte.

In un palazzetto chiuso al pubblico, per una decisione comunale riguardo le misure di sicurezza, ginnaste provenienti da tutte le Marche si sono sfidate utilizzando i piccoli attrezzi tipici della Ginnastica Ritmica, ognuna seguendo e rispettando le norme generali che la Federazione Ginnastica d’ Italia impone.

Nella categoria LA ALLIEVE 1 è scesa in pedana TARSI BIANCA, alla sua prima gara in assoluto nel circuito FGI , la più piccola ginnasta della gara , si è aggiudicata il gradino piu’ alto del podio dopo aver affrontato con grinta e determinazione i suoi due esercizi alla fune e alla palla. Un inizio che fa ben sperare per i progetti futuri che la società ha in serbo per lei.

Nella categoria LE ALLIEVE 5 è scesa in pedana GREGORINI ALESSIA; un cambio di categoria, dopo il podio nazionale dello scorso anno, che non ha lasciato delusioni. Alessia infatti, ha eseguito i suoi due esercizi alla fune e al cerchio, seppur con qualche imprecisione ma anche con convinzione e determinazione che le sono valsi il titolo di campionessa regionale, risultato non scontato vista la concorrenza regionale.

Entrambe le ginnaste hanno convinto lo staff tecnico della Polisportiva Senigallia che costantemente monitora il livello raggiunto dalle ginnaste per poter mettere in atto le giuste decisioni sul percorso futuro.