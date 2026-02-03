Criticità idraulica, idrogeologica e vento: allerta gialla su tutte le Marche L'avviso meteo della Protezione Civile Regionale è valido per venerdì 6 febbraio 2026

201 Letture Cronaca

La Protezione Civile Regionale, in data 5 febbraio ha emesso il messaggio di Allertamento n. 10/2026 per criticità idraulica, idrogeologica e vento per tutta la giornata di venerdì 6 febbraio 2026.

Fenomeni: per la giornata di venerdì sono attesi forti venti sud-occidentali con raffiche fino a tempesta sulle zone montane, e fino a burrasca forte sulla fascia collinare e alto-collinare. Nel pomeriggio è attesa una rotazione dei venti dai quadranti nord-occidentali con raffiche fino a burrasca sulla fascia costiera centro-settentrionale.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).