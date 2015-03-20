Scuola Mercantini alle fasi regionali della FIRST® LEGO® League Challenge Unearthed Vittoria e accesso alla fase nazionale

143 Letture Cronaca

Sabato 31 gennaio 2026, presso l’IPSIA Ostilio Ricci di Fermo, l’IC Giacomelli ha affrontato la fase regionale della FIRST® LEGO® League Challenge con quattro coach (De Blasio Daiana, Giancamilli Ilaria, Santini Silvia, Tirso Bellucci Susanna) ad accompagnare altrettante squadre: Le Tortuga, I Cubettisti 2.0, Pesci Blob, Archeolego.

Due premi importanti a segnare il terzo anno di partecipazione alla competizione internazionale.

La squadra de Le Tortuga ha conquistato il titolo di Campione della fase regionale e ottiene l’accesso alla finale nazionale, mentre la Prof.ssa Giancamilli ha ricevuto il titolo di miglior coach/mentor.

Grande la soddisfazione dell’Istituto, anche perché alla fase regionale di Fermo erano presenti 31 squadre di scuole secondarie di primo e secondo grado provenienti non solo dalle Marche, ma anche dalla Puglia e dall’Isola d’Elba.

Un’avventura ambiziosa a cui hanno partecipato 38 ragazzi dalla prima alla terza secondaria di primo grado, con l’aggiunta di quattro ex studenti.

Ma che cos’è FIRST® LEGO® League Challenge? E’ una sfida mondiale di scienza e robotica per squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni.

La gara si articola in quattro obiettivi:

• progettare un robot autonomo che completi missioni sul tappeto di gara,

• sviluppare un Innovation Project per risolvere un problema reale collegato al tema dell’anno (nel 2025: UNEARTHED™),

• presentare a una giuria Robot Design, Project e l’applicazione dei Core Values,

• competere nei tornei ufficiali dove Robot Game, Robot Design, Innovation Project e Core Values pesano ciascuno per il 25 % del risultato finale.

FIRST® LEGO® League Challenge non è solo robotica. Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro futuro, le famose soft skills… Le squadre devono inoltre dimostrare di seguire i valori fondamentali di FIRST® LEGO® League, che richiedono ai ragazzi la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare gli altri partecipanti.

La sfida è uguale in tutto il mondo e attualmente sono coinvolte 100 nazioni distribuite sui 5 continenti.

Un’esperienza tanto complessa quanto stimolante: è la scuola che valorizza il problem solving, il lavoro cooperativo, le soft skills, la ricerca di una crescita personale al di là delle conoscenze didattiche.

Da Istituto Comprensivo

Giacomelli