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Senigallia Concerti 2025/26 - Pierino e il Lupo - Family Concert - 22 marzo 2026

Operativo il nuovo CdA di Erap Marche

Il Presidente Tommaso Fagioli: "Dialogo e trasparenza per risolvere i problemi e servire la comunità"

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Nuovo Consiglio Direttivo ERAP Marche

Con la convocazione del rinnovato Consiglio Direttivo, Erap Marche ha una nuova governance. Accanto al Presidente Tommaso Fagioli siedono i consiglieri Michela Pistilli che ricoprirà anche il ruolo di vicepresidente, Gigliola Bordoni, Federico Talè, Giorgio Capriotti, Maurizio Urbinati e Cesare Carnaroli.

Il Consiglio si è subito messo al lavoro sulle molteplici questioni che afferiscono all’Ente che gestisce oltre 15mila alloggi nella Regione Marche.

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