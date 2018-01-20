Operativo il nuovo CdA di Erap Marche
Il Presidente Tommaso Fagioli: "Dialogo e trasparenza per risolvere i problemi e servire la comunità"
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Con la convocazione del rinnovato Consiglio Direttivo, Erap Marche ha una nuova governance. Accanto al Presidente Tommaso Fagioli siedono i consiglieri Michela Pistilli che ricoprirà anche il ruolo di vicepresidente, Gigliola Bordoni, Federico Talè, Giorgio Capriotti, Maurizio Urbinati e Cesare Carnaroli.
Il Consiglio si è subito messo al lavoro sulle molteplici questioni che afferiscono all’Ente che gestisce oltre 15mila alloggi nella Regione Marche.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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