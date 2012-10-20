Raccolta fondi per Cecilia, la moglie di Franco. E un suo scritto "Se possiamo, diamo una piccola mano a Cecilia, diamole il benvenuto con un aiuto concreto, anche se piccolo"

Cecilia e Franco da Verona si sono trasferiti a Senigallia da qualche anno per coronare il loro sogno: gestire una attività di airbnb in un posto meraviglioso nella nostra città.

In quel progetto hanno messo tutti i loro soldi. Purtroppo quasi subito è sopraggiunta la malattia di Franco. Cecilia si è occupata di Lui ed il lavoro si è fermato. E le difficoltà economiche sono aumentate a dismisura. E ora Cecilia, con due figli adolescenti, deve continuare a vivere e ha bisogno di una mano. So che tante famiglie a Senigallia sono in difficoltà, in tanti avrebbero bisogno di un sostegno. Piano piano cercheremo di aiutare tutti. Nel frattempo, se possiamo, diamo una piccola mano a Cecilia, diamole il benvenuto con un aiuto concreto, anche se piccolo. Va bene sempre….

Paolo Battisti

Per chi la volesse aiutare:

Banca Credit Agricole di Senigallia

Iban: IT80U0623021300000030886391

cointestato Amoroso Franco e Cecilia Pirovini

LETTERA DI CECILIA PIROVINI

“Nonostante il dolore e la perdita di una persona speciale, il mio grande amore, in tanti stanno partecipando alla raccolta fondi che Paolo Battisti ha voluto propormi per aiutare me ed i miei figli. Solo un funerale costa tantissimo. Ringrazio per questo gesto concreto che è come un grande abbraccio da persone di cuore che non conosco, ma che ringrazierò sempre.

Ci siamo trasferiti dalla città degli innamorati, Verona, stanchi del traffico e dello stress, quando abbiamo conosciuto anno dopo anno le Marche, venendoci in vacanza. Da qui la decisione di cambiare vita sognando un futuro più tranquillo è più sano, a Senigallia, in mezzo alla natura, in un luogo che è un piccolo pezzo di paradiso.

Abbiamo costruito un Airbnb in legno, scegliendo materiali naturali e rispettando il luogo, ci siamo dedicati insieme a costruire artigianalmente ogni particolare. La “Casetta di Marzapane” e la “Casa di Alice” sono il frutto dei nostri sacrifici.

Purtroppo pochi mesi dopo aver realizzato il nostro sogno, Franco si è ammalato. Io mi sono occupata di lui, e le spese sono aumentate a dismisura. Il nostro Airbnb ora ha bisogno di crescere, perché in questo progetto abbiamo investito tutti i nostri risparmi e ho due figli adolescenti che non hanno più un padre, ai quali dare da mangiare”.

Cecilia Pirovini