Presentate oltre mille candidature per il Servizio Civile Regionale nelle Marche
L'assessore regionale Consoli: "Il dato dimostra che i giovani marchigiani non sono apatici né disillusi"
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Si è chiuso il 27 febbraio 2026 l’avviso per il Servizio Civile Regionale, con 1.016 domande presentate a fronte di 392 posti disponibili.
Il dato evidenzia un interesse significativo da parte dei giovani verso questa opportunità a dimostrazione che, di fronte ad iniziative valide, i ragazzi si interessano alla vita pubblica. Il numero di candidature, pari a quasi tre per ogni posto disponibile, indica una partecipazione ampia e diffusa.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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