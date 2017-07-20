Special Olympics, non solo sport a Senigallia Il bilancio di una manifestazione che ha unito agonismo ed integrazione

Per tre giorni, dal 23 al 25 gennaio 2026, il Centro Olimpico di Tennistavolo di Senigallia si è trasformato in un luogo di emozioni, sorrisi e grandi sfide.

Qui si sono svolte le Finali Nazionali del Torneo Special Tennistavolo, un evento che ha saputo raccontare, attraverso ogni partita, il vero significato dello sport Special Olympics: partecipazione, inclusione e crescita umana e culturale.

Oltre 100 atleti, provenienti da 14 team di tutta Italia, hanno riempito il palazzetto di entusiasmo ed energia. Dalla Calabria al Trentino-Alto Adige, passando per Lombardia, Sicilia, Marche, Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna, Sardegna, ogni regione ha portato con sé storie, impegno e tanta voglia di mettersi in gioco. In campo, più di 600 partite disputate nell’arco di tre intense giornate, tra concentrazione, applausi e abbracci, che hanno portato all’assegnazione di 15 medaglie d’oro, 15 d’argento, 15 di bronzo e 15 quarti posti, celebrando il valore di ogni atleta, al di là del risultato.

La Cerimonia di Apertura ha dato ufficialmente il via alla manifestazione in un clima di grande partecipazione, alla presenza delle autorità civili e sportive del territorio, a testimonianza di quanto Special Olympics sia un patrimonio condiviso. Il saluto delle istituzioni ha sottolineato l’importanza di eventi capaci di unire sport e inclusione, valorizzando l’impegno degli atleti e delle famiglie.

Uno dei momenti più intensi è stato quello delle premiazioni, domenica 25 gennaio. Sul podio non solo medaglie, ma emozioni vere: sguardi fieri, lacrime di gioia, applausi che hanno accompagnato ogni atleta, rendendo quel momento indimenticabile per tutti. A consegnare i riconoscimenti, insieme alle istituzioni sportive e comunali, anche i rappresentanti dei Club Lions, da sempre al fianco del movimento Special Olympics.

Determinante il contributo dei circa 70 volontari Lions del Distretto 108 A, che con passione e dedizione hanno garantito lo svolgimento delle gare come arbitri e segnapunti. Il loro lavoro è stato uno dei pilastri della manifestazione, dimostrando ancora una volta come il volontariato sia motore imprescindibile degli eventi Special Olympics.

La perfetta riuscita tecnica delle finali è stata possibile grazie al grande lavoro di Silvio Pero, che ha coordinato il torneo con professionalità e competenza, e all’energia contagiosa del CTN Totò Caruso. Un ringraziamento speciale va anche a Sabrina Moretti, tecnico nazionale, e Laura Lorenzetti, che hanno accolto atleti e staff in un impianto gestito con cura e attenzione, offrendo tutti i servizi necessari per vivere al meglio l’esperienza sportiva.

Fondamentale, infine, il supporto dell’Ufficio Sport del Comune di Senigallia, che ha affiancato l’organizzazione in ogni fase, contribuendo alla realizzazione di un evento che resterà nel cuore di tutti i partecipanti.

Le Finali Nazionali del Torneo Special Tennistavolo a Senigallia non sono state solo una competizione, ma un racconto di impegno, coraggio e inclusione, dove ogni partita ha avuto il valore di una conquista e ogni atleta è stato protagonista. Perché nello sport Special Olympics, la vittoria più grande è sempre quella vissuta insieme.