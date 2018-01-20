Terza conferenza di Cimasub a Senigallia Venerdì 20 marzo al Club Nautico ospite il prof. Carlo Cerrano

164 Letture Associazioni

Terzo appuntamento del ciclo di conferenze organizzato dal Cimasub.



Venerdì 20 marzo, alle ore 21:00, presso il Salone del Club Nautico di Senigallia, Porto turistico, Via della darsena snc

Il Prof. Carlo Cerrano, docente dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) ci svelerà la ricchezza ecosistemica dei

fondali mobili, troppo spesso considerati deserti.

Spesso immaginiamo i fondali sabbiosi come distese desolate e prive di vita, ma la realtà è ben diversa. Per scardinare

questo pregiudizio e promuovere una nuova consapevolezza ambientale,

le associazioni CIMASUB Senigallia e Fano Università del Mare (Fanounimar),

in collaborazione con diverse realtà del territorio,

presentano l’incontro: “Segreti dai fondi sabbiosi”.

Il mare ci sostiene da sempre, anche quando non ce ne accorgiamo.

Ci offre cibo, lavoro, cultura, ma soprattutto compie ogni giorno un compito silenzioso e decisivo:

contribuisce a filtrare e trasformare sostanze, a muovere e “ripulire” l’acqua lungo un percorso lunghissimo fatto di

scambi, cicli naturali e vita microscopica. In altre parole, il mare è una parte fondamentale del grande sistema che rende

la Terra abitabile. Questi servizi esistono solo quando gli ecosistemi sono funzionali, cioè quando le loro componenti —

specie, habitat, processi — restano in equilibrio. Se alteriamo quell’equilibrio, non perdiamo soltanto bellezza o

biodiversità: rischiamo di compromettere funzioni che sostengono direttamente salute e benessere.

Per questo non basta “amare il mare”: dobbiamo imparare a capire come funziona.

Solo così possiamo evitare di danneggiarlo, e — quando serve — sapere come ripristinarlo.

Nella serata del 20 marzo, vi racconteremo una piccola parte di una storia molto più grande:

la storia di un mosaico prezioso fatto di infinite tessere.

L’augurio è che sempre più persone imparino a riconoscerne il valore, a guardare oltre le tessere che brillano, per

accorgersi anche di quelle che nascoste o che rischiano, silenziosamente, di andare perdute.

Il racconto scientifico sarà arricchito da riprese subacquee affascinanti che accompagneranno il pubblico in un viaggio

suggestivo, capace di stupire e trasformare il consueto rapporto che abbiamo con la spiaggia e il mare Adriatico.

La serata proposta é rivolta a tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero.

Dal 1976, anno di fondazione del nostro circolo, il nostro obiettivo, oltre alla formazione di subacquei di tutti i livelli,

è da sempre quello di divulgare un’educazione ambientale rispettosa del nostro delicato mare, di tutti i suoi abitanti e

degli ecosistemi presenti.

Contatti:

• CIMASUB Senigallia: info@cimasub.net

• Fano Università del Mare: info@fanounimar.it | www.fanounimar.it

Da

Cimasub