Il Consiglio Regionale delle Marche celebra il Giorno della Memoria 2026 Martedì 3 febbraio seduta aperta con interventi e testimonianze e presentazioni elaborati concorso "I giovani ricordano la Shoah"

161 Letture Politica

Martedì 3 febbraio, a partire dalle ore 10, si svolgerà la seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche dedicata alle celebrazioni del Giorno della Memoria.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui al quale faranno seguito altri interventi e testimonianze. E’ prevista la partecipazione dello scrittore e saggista Emanuele Fiano, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz.