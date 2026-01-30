Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Tenuta Langelina - Hotel, Ristorante, Location per Matrimoni a Trecastelli, Ancona, Marche

Il Consiglio Regionale delle Marche celebra il Giorno della Memoria 2026

Martedì 3 febbraio seduta aperta con interventi e testimonianze e presentazioni elaborati concorso "I giovani ricordano la Shoah"

161 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
filo spinato nei campi di sterminio, shoah, giornata della memoria

Martedì 3 febbraio, a partire dalle ore 10, si svolgerà la seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche dedicata alle celebrazioni del Giorno della Memoria.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui al quale faranno seguito altri interventi e testimonianze. E’ prevista la partecipazione dello scrittore e saggista Emanuele Fiano, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura