Comunale Centrale
Su Canale 5 debutta “Colpa dei sensi”, la nuova serie tv girata nelle Marche

Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, in onda da venerdì 30 gennaio 2026

Cultura e Spettacoli
Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Anna Safroncik, Andrea Agostini

Il 2026 si apre all’insegna della grande fiction girata nelle Marche, con la messa in onda da venerdì prossimo 30 gennaio in tre prime serate su Canale 5 della nuova miniserie Colpa dei sensi diretta da Simona e Ricky Tognazzi che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, di nuovo insieme dopo Se potessi dirti addio.

La nuova fiction vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi, è stata scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Compagnia Leone Cinematografica S.r.l. e realizzata con il supporto di Marche Film Commission.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
