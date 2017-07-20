Un ringraziamento che nasce dall’ascolto e si traduce in inclusione Il messaggio de La Fabbrica dei Sogni all'ex Commissario della Fondazione Città di Senigallia, Corrado Canafoglia

La nostra Associazione “La Fabbrica dei Sogni” desidera esprimere un sentito e profondo ringraziamento al Commissario Straordinario della Fondazione Città di Senigallia, Avv. Corrado Canafoglia, per la sensibilità, la disponibilità e la concreta vicinanza dimostrata verso le situazioni di fragilità e verso il mondo della disabilità.

Da sempre vicino alle persone più vulnerabili, da anni rappresentante legale dell’associazione di famiglie “Amici Disabili”, l’Avv. Canafoglia incarna da tempo un impegno autentico e coerente a favore dell’inclusione, della solidarietà e del benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

È stato proprio lui la persona che ha aperto le porte alla nostra associazione, che opera quotidianamente per la realizzazione di progetti inclusivi, nessuno escluso. Un gesto che non dimenticheremo: quando il nostro Presidente, Marco Lorenzetti, lo contattò per rappresentargli il problema della mancanza di una sede, la risposta fu immediata, concreta e carica di visione. In pochi istanti, il Commissario ci ha offerto la disponibilità di una rilevante area di proprietà della Fondazione, permettendoci di immaginare e costruire un futuro possibile.

Fin dal primo momento ha sposato il nostro sogno, coniugandolo pienamente con le finalità dell’Ente che persegue scopi di utilità sociale e di promozione della comunità locale, con particolare attenzione al benessere delle persone fragili, onorando così gli obiettivi statutari della Fondazione Città di Senigallia.

Grazie al suo sostegno, il progetto “Oasi dell’Amicizia”, che intendiamo realizzare negli spazi di via Cellini, ha potuto prendere forma e visibilità. Un progetto che rappresenta un’opportunità concreta per l’intera comunità: un luogo idoneo, accessibile e accogliente, pensato come punto di incontro per le famiglie e come risposta ai molteplici bisogni di socializzazione e inclusione delle persone con disabilità.

Proprio grazie all’impegno e alla disponibilità del Commissario, il progetto è stato presentato anche a livello istituzionale durante la festa del 15 settembre 2024, occasione in cui hanno visitato i nostri spazi il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’Onorevole Carlo Ciccioli, membro del Parlamento Europeo.

Siamo profondamente grati e riconoscenti all’Avv. Corrado Canafoglia per essere stato la persona che, fin dal primo incontro, ci ha accolti, ascoltati e ha saputo dare una risposta immediata e concreta ai nostri bisogni, dimostrando come l’ascolto, unito all’azione, possa davvero generare inclusione e speranza.

Un grazie sincero, a nome di tutta La Fabbrica dei Sogni.

da La Fabbrica dei Sogni