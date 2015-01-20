Lions Club di Senigallia al fianco degli atleti alle Finali Nazionali Special Olympics Quando il servizio diventa inclusione

Si sono svolte a Senigallia, nel fine settimana dal 23 al 25 gennaio, presso l’accogliente Centro Olimpico di Tennistavolo, le Finali Nazionali di Tennistavolo riservate ad atleti con difficoltà cognitive, provenienti da diverse regioni italiane, dalla Sicilia e Sardegna all’Alto Adige.

Quattordici i Team presenti per un totale di 150 atleti più gli accompagnatori.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Special Olympics Italia, ente del Terzo Settore, in collaborazione con i Lions della 3ª Circoscrizione, in virtù di un protocollo di collaborazione sottoscritto dal Multidistretto Lions 108 Italy.

Un protocollo incentrato sul tema lionistico del servizio alla comunità, dell’aiuto gratuito e generoso a chi è in difficoltà, affinché possa superare barriere fisiche e mentali e vedere valorizzate abilità e capacità, nella logica della cultura dell’inclusione che da sempre caratterizza l’azione dei Lions attraverso una lunga storia di progetti e iniziative.

Alla cerimonia di apertura dei Giochi, oltre a tutte le autorità civili e militari, erano presenti insieme al Presidente del Lions Club di Senigallia Lorenzo Fabrizi, anche il Governatore del Distretto 108/A, Stefano Maggiani, responsabile del service Sport e Inclusione del Multidistretto 108 Italy, il Primo Vice Governatore Marco Droghini ed il Presidente della 3 circoscrizione Giuseppe Franchini.

Il Governatore ha sottolineato il valore educativo e sociale dello sport come potente strumento di integrazione e crescita personale.

Quelle di Senigallia sono state tre giornate autentiche e appassionanti di gare, vissute in un clima sereno di divertimento e amicizia, in cui lo sport è stato espressione di crescita psicologica, fisica e relazionale. I 70 Volontari Soci Lions, tutti riconoscibili dai gilet gialli e arancioni, hanno donato la loro presenza attiva, il loro tempo e le loro competenze, prestando servizio anche come giudici di gara e contribuendo in modo determinante alla riuscita di una vera ed emozionante festa collettiva.

Un ruolo fondamentale nel coordinamento di tutti i volontari è stato svolto dallo stesso Lions Club di Senigallia nella persona del Presidente Lorenzo Fabrizi e dal Presidente della 3ª Circoscrizione Giuseppe Franchini. Grazie al loro impegno è stata possibile la fattiva collaborazione di tutti i soci del Lions Club di Senigallia e anche di quelli dei club di Ancona Host, Ancona La Mole, Osimo, Fano, Pesaro Host, Pesaro della Rovere, Gabicce, Urbino, Pergola, nonché del Club Leo di Pesaro.

I volontari Lions hanno vissuto un sogno non individuale ma condiviso con tanti altri sognatori, nella consapevolezza collettiva che una realtà diversa e nuova è possibile ed hanno ricevuto in dono la simpatia, la spontaneità, la dignità e gli abbracci degli atleti, impegnati a vincere ma consapevoli che, anche quando il risultato non arriva, ciò che conta davvero è aver messo in gioco tutte le proprie capacità.