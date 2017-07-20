Al Panzini di Senigallia talento e inclusione con il Contest Ragazzi Speciali Marche 2026 Due coppie di studenti alle finali nazionali. Interviste al sen. Gian Marco Centinaio, Luca Santini e Laura Fagioli - VIDEO e FOTO

Appuntamento di rilievo per l’Istituto alberghiero Panzini di Senigallia, che ha ospitato con grande partecipazione la quinta edizione del Contest Ragazzi Speciali Regione Marche.

L’iniziativa, dedicata ai giovani talenti degli istituti alberghieri marchigiani, ha visto scendere in campo otto studenti provenienti da diverse scuole della regione.

Accompagnati da un compagno di classe e seguiti dai rispettivi docenti di cucina, che li hanno guidati in un percorso di preparazione alla competizione, i ragazzi si sono messi alla prova in una gara strutturata secondo i criteri dei concorsi ufficiali riconosciuti dalla Federazione Italiana Cuochi e dalla World Chefs Association.

A rendere ancora più significativo l’evento è stata la partecipazione del vicepresidente del Senato della Repubblica, senatore Gian Marco Centinaio, che ha tenuto una lezione rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi ristorazione e turismo. L’incontro, intitolato “Visione turismo: politiche, territori, competenze, futuro”, ha offerto un momento di approfondimento e confronto sulle prospettive e sulle sfide del sistema turistico nazionale.

Senigallia Notizie era presente all’evento con il direttore Massimo Mariselli, che, come si può vedere nel video seguente realizzato da Alberto Olivieri, ha intervistato Luca Santini presidente Unione Regionale Cuochi Marche, il sen. Gian Marco Centinaio, vice presidente Senato della Repubblica, e Laura Fagioli, dirigente dell’Istituto alberghiero Panzini di Senigallia.

A giudicare le prove degli studenti è stata una commissione di alto profilo composta dagli chef Lorenzo Alessio e Giuseppe Palmisano, giudici internazionali certificati dalla Nazionale Italiana Cuochi, dallo chef non vedente Antonio Ciotola, presidente onorario del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi, e da Ambra Micheletti, funzionario AMAP, agronoma ed esperta di biodiversità.

Il corretto svolgimento delle operazioni è stato coordinato dal professor Paolo Piaggesi, presidente del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze Marche. Tema del concorso, “La biodiversità agraria e il pescato locale nella dieta mediterranea”. Ogni squadra ha avuto a disposizione 50 minuti per realizzare il piatto e ulteriori 10 minuti per il riordino e la sanificazione della postazione.

A conquistare la vittoria del quinto Contest Ragazzi Speciali Regione Marche è stato proprio l’IIS Panzini di Senigallia, grazie al piatto “Mar-cke-gusto”, realizzato da Cristian Iacobacci e Gianluca Dormi.

La coppia vincitrice rappresenterà le Marche alla finale nazionale in programma nell’ambito dei Campionati della Cucina Italiana, in programma a Rimini Fiera. Insieme a loro accederà alla fase finale anche la coppia premiata con il riconoscimento speciale AMAP: Matteo Bernardini e Francesco Parziale dell’IPSSAR S. Marta di Pesaro, con il loro “Sgombro dell’Adriatico”. Saranno dunque quattro gli studenti marchigiani protagonisti a livello nazionale.

Nelle foto, gli otto piatti presentati dai ragazzi in gara.