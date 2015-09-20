Fondazione A.R.C.A. per voi e per tutti: risorse e turismo
Libri, giochi, materiali: potete indicarci tutto ciò che vorreste poter trovare nella nostra Biblioteca Speciale
Grazie al Ministero della Cultura, Fondazione A.R.C.A. potrà incrementare il proprio patrimonio ANCHE COL VOSTRO CONTRIBUTO.
I vostri suggerimenti e richieste saranno tenute in conto per la selezione delle nuove risorse. Libri, giochi, materiali: potete indicarci tutto ciò che vorreste poter trovare nella nostra Biblioteca Speciale.
Per farlo, scriveteci via mail a fondazione@fondazionearca.org o sui nostri canali social
Facebook: Fondazione ARCA – Autismo Relazioni Cultura e Arte
Instagram: @fondazione.arca
Oppure veniteci a trovare in Via Maierini 34 e vi accoglieremo con grande piacere!
Inoltre, Fondazione A.R.C.A. ha portato a casa un nuovo goal di natura europea grazie all’asset Turismo&Autismo voluto dalla Regione Marche con il progetto pilota “Turismo Autism Friendly: inclusivo in ogni luogo, in ogni spazio”.
Tale misura ha lo scopo di rendere la vacanza di famiglie e caregivers con soggetti fragili realmente PARTECIPATIVA grazie anche ai materiali smart della Biblioteca Speciale per una città ed una regione davvero PER TUTTI.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!