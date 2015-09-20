Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Fondazione A.R.C.A. per voi e per tutti: risorse e turismo

Libri, giochi, materiali: potete indicarci tutto ciò che vorreste poter trovare nella nostra Biblioteca Speciale

171 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Logo Fondazione Arca

Grazie al Ministero della Cultura, Fondazione A.R.C.A. potrà incrementare il proprio patrimonio ANCHE COL VOSTRO CONTRIBUTO.

I vostri suggerimenti e richieste saranno tenute in conto per la selezione delle nuove risorse. Libri, giochi, materiali: potete indicarci tutto ciò che vorreste poter trovare nella nostra Biblioteca Speciale.

Per farlo, scriveteci via mail a fondazione@fondazionearca.org o sui nostri canali social
Facebook: Fondazione ARCA – Autismo Relazioni Cultura e Arte
Instagram: @fondazione.arca

Oppure veniteci a trovare in Via Maierini 34 e vi accoglieremo con grande piacere!

Inoltre, Fondazione A.R.C.A. ha portato a casa un nuovo goal di natura europea grazie all’asset Turismo&Autismo voluto dalla Regione Marche con il progetto pilota “Turismo Autism Friendly: inclusivo in ogni luogo, in ogni spazio”.

Tale misura ha lo scopo di rendere la vacanza di famiglie e caregivers con soggetti fragili realmente PARTECIPATIVA grazie anche ai materiali smart della Biblioteca Speciale per una città ed una regione davvero PER TUTTI.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura