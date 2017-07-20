Logo farmacieFarmacie di turno


Errore durante il parse dei dati!
Sopralluogo dell’assessore regionale Baldelli al cantiere del Viadotto Mariani sulla SS 76

"Entro il primo semestre 2026 sarà completato anche l’ultimo tratto della superstrada Ancona-Perugia"

122 Letture
commenti
Cronaca
Sopralluogo al Viadotto Mariani sulla SS 76

«Siamo in dirittura d’arrivo. Entro il primo semestre 2026, con un investimento di 13,7 milioni di euro, sarà completato anche l’ultimo tratto della superstrada Ancona-Perugia, il collegamento tra Genga e Fabriano. Un’opera fondamentale che sta superando l’ultimo grande ostacolo: il Viadotto Mariani. Il ritrovamento di 8 fusti di cromo esavalente ha bloccato questo cantiere per anni. È il momento di dirlo con chiarezza: l’abbandono sconsiderato di rifiuti è un danno per tutti perché l’ambiente è di tutti noi. E comporta per tutta la collettività un aumento di costi sia in termini di risorse pubbliche che di tempo: in questo caso il cantiere è rimasto bloccato per sei anni e con i lavori anche lo sviluppo dei nostri territori ha subito un rallentamento per l’impossibilità di completare un’infrastruttura strategica”.

