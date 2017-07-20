Sopralluogo dell’assessore regionale Baldelli al cantiere del Viadotto Mariani sulla SS 76 "Entro il primo semestre 2026 sarà completato anche l’ultimo tratto della superstrada Ancona-Perugia"

«Siamo in dirittura d’arrivo. Entro il primo semestre 2026, con un investimento di 13,7 milioni di euro, sarà completato anche l’ultimo tratto della superstrada Ancona-Perugia, il collegamento tra Genga e Fabriano. Un’opera fondamentale che sta superando l’ultimo grande ostacolo: il Viadotto Mariani. Il ritrovamento di 8 fusti di cromo esavalente ha bloccato questo cantiere per anni. È il momento di dirlo con chiarezza: l’abbandono sconsiderato di rifiuti è un danno per tutti perché l’ambiente è di tutti noi. E comporta per tutta la collettività un aumento di costi sia in termini di risorse pubbliche che di tempo: in questo caso il cantiere è rimasto bloccato per sei anni e con i lavori anche lo sviluppo dei nostri territori ha subito un rallentamento per l’impossibilità di completare un’infrastruttura strategica”.