Due libri da altrettanti volontari della Caritas Presentazione a Senigallia

Organizzato da Caritas un pomeriggio fuori dagli schemi: martedì 27 gennaio alle ore 17.



Infatti, nella sala del Buon samaritano del Centro di solidarietà di Senigallia, due autori presentano i loro libri. Non si tratta di scrittori qualsiasi, ma proprio un volontario e una volontaria della Caritas diocesana di Senigallia che hanno pubblicato due libri.

Un pomeriggio d’autore quindi insieme a Maurizio Morganti e al suo libro “Marina Vecchia. Dietro la cappolara”, con prefazione di Leonardo Marcheselli, e insieme a Grazia Galavotti e al suo romanzo “Il tema di Laura. A briglia sciolta”. Maurizio Morganti, responsabile della Regione Marche per ANF (Associazione per la ricerca sulle neurofibromatosi), ha pubblicato una raccolta dei personali ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza, vissute in un quartiere del lungomare nord di Senigallia, ricordi che vanno, come dice lui, “da Fagiulin al Faro Bar”. Grazia Gavalotti scrive invece dell’universo femminile, di una vita in cui si rispecchiano altre vite: seguendo la trama della memoria, l’autrice tesse il romanzo interiore di una signora non più giovane che cerca di definire la sua concezione di libertà.

Il ricavato della vendita dei libri andrà alla Caritas diocesana di Senigallia e dopo la presentazione letteraria ci sarà un aperitivo con gli autori. L’ingresso è da via Gramsci 17.