I risultati del fine settimana nella scherma
A Legnano e Civitanova Marche
Fine settimana con importanti impegni nella sherma giovanile marchigiana, tra Civitanova Marche e Legnano.
Nella prova regionale promozionale civitanovese, presenti tutti i club della nostra regione per le categorie Prime Lame, A, B, C, D, E, con classi d’età dal 2012 al 2020.
Nella categoria D, terzo posto per Nicholas Barocci e Gabriele Carletti del Club Scherma Jesi.
Nella categoria E, seconda Nicole Drenova, del Club Scherma La Misericordia Osimo.
Trattandosi di una gara promozionale non agonistica, in tutte le altre categorie i partecipanti sono risultati pari merito.
Seconda Prova nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti con in palio i pass per i Campionati Italiani di Roma 2026 invece nel settore spada a Legnano e anche qui tanti atleti della provincia di Ancona impegnati.
Nel maschile, da segnalare il 105° piazzamento per Davide Barigelli del Club Scherma Jesi, migliore degli schermidori della regione così come nella categoria femminile Eleonora Gregori del Club Scherma Fabriano, 143°.
Questo per quanto riguarda la classe d’età Cadetti, dopo la quale è toccato ai Giovani, con oltre 350 tiratori Under 20 da tutta Italia. Nella gara maschile 104° Lorenzo Durruthy del Club Scherma Jesi.
Nel femminile 76° Alice Armezzani del Club Scherma Fabriano, migliore marchigiana.
Infine, il gran finale con la prova degli Assoluti, domenica, ultimo evento in programma a Legnano, sempre per la spada.
Qui, nella categoria femminile 109° piazzamento per Alice Armezzani del Club Scherma Fabriano; 128° Eleonora Gregori anche lei del Club Scherma Fabriano.
