Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Cemed - Cura e Salute Dentale - Clinica dentale a Senigallia (AN)

I risultati del fine settimana nella scherma

A Legnano e Civitanova Marche

76 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
scherma

Fine settimana con importanti impegni nella sherma giovanile marchigiana, tra Civitanova Marche e Legnano.


Nella prova regionale promozionale civitanovese, presenti tutti i club della nostra regione per le categorie Prime Lame, A, B, C, D, E, con classi d’età dal 2012 al 2020.

Nella categoria D, terzo posto per Nicholas Barocci e Gabriele Carletti del Club Scherma Jesi.
Nella categoria E, seconda Nicole Drenova, del Club Scherma La Misericordia Osimo.

Trattandosi di una gara promozionale non agonistica, in tutte le altre categorie i partecipanti sono risultati pari merito.

Seconda Prova nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti con in palio i pass per i Campionati Italiani di Roma 2026 invece nel settore spada a Legnano e anche qui tanti atleti della provincia di Ancona impegnati.

Nel maschile, da segnalare il 105° piazzamento per Davide Barigelli del Club Scherma Jesi, migliore degli schermidori della regione così come nella categoria femminile Eleonora Gregori del Club Scherma Fabriano, 143°.

Questo per quanto riguarda la classe d’età Cadetti, dopo la quale è toccato ai Giovani, con oltre 350 tiratori Under 20 da tutta Italia. Nella gara maschile 104° Lorenzo Durruthy del Club Scherma Jesi.

Nel femminile 76° Alice Armezzani del Club Scherma Fabriano, migliore marchigiana.

Infine, il gran finale con la prova degli Assoluti, domenica, ultimo evento in programma a Legnano, sempre per la spada.

Qui, nella categoria femminile 109° piazzamento per Alice Armezzani del Club Scherma Fabriano; 128° Eleonora Gregori anche lei del Club Scherma Fabriano.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 20 gennaio, 2026 
alle ore 10:18
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura