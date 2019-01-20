“Eccolo di nuovo..Il Contratto di Fiume! Modello vincente, il territorio si attiva e saremo tutti più sicuri…” Mauro Rognoli interviene di nuovo sulla situazione al Porto Della Rovere di Senigallia

Il 15/01/2026 in Comune c’è stato un incontro promosso dal Contratto di Fiume a cui ha partecipato il neo assessore regionale Consoli, l’ing. Stefoni, Direttore del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, il Sindaco Olivetti ed il presidente Giorgio Sartini, assente, non sappiamo se giustificata o meno,l’ass. all’ambiente Campagnolo che, in più occasioni, aveva rivendicato che questo organismo era stato grazie al suo forte interessamento.

Oggetto dell’incontro ha sottolineato il Presidente del Contratto di Fiume è stata la presentazione del sito www.cdf-misa.it dove finalmente sarà possibile, a tutti, seguire in modo trasparente gli interventi di messa in sicurezza del territorio.

L’incontro è stato anche il momento per illustrare ai rappresentanti regionali il secondo piano strategico, il primo era stato proposto nel 2019, che consiste in 32 schede (pseudo) progettuali scaturite da incontri con sindaci e cittadini, da effettuarsi in tutto il bacino del Misa, per i quali si chiede il finanziamento da parte del DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE.

Il Presidente di Contratto di Fiume Giorgio Sartini, nell’incontro del 15/01/2026 ha fatto il punto sugli interventi fatti come il dragaggio nel tratto della bassa valle, che va dal ponte Garibaldi alla foce del Misa e quelli in corso o prossimi a partire, già concordati.”le vasche d’espansione di Pancaldo e Ponte Lucerta sono in fase di avanzata progettazione…”. In relazione al dragaggio della parte terminale del Misa, dal ponte FF.SS. alla foce è necessario ricordare al Presidente del CdF, dott. Sartini, che conl’approvazione dei decreti, il n° 465 del 3/11/2020 e il n° 467 del 03/11/2020, entrambi sottoscritti dall’allora DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO ing. S. Stefoni, si è approvato il progetto redatto dalla BME (Bonifica Marche engineering srl) per conto del Consorzio di Bonifica ed è stato concesso un finanziamento di € 870.000,00

Ricordiamo brevemente che Il CONSORZIO DI BONIFICA inizia i lavori di escavo in data 07 dicembre 2020, che vengono poi sospesi in data 26 gennaio 2021 e mai ripresi in quanto, a seguito di intervento di ARPAM e della GUARDIA DI FINANZA, si riscontrano irregolarità nello smaltimento dei sedimenti dragati e stoccati in un sito non idoneo. In seguito tutto il materiale verrà trasferito dal Consorzio di Bonifica in una discarica idonea, con nuove spese a carico della Regione Marche.Praticamente erano previsti nel decreto n°467 €870.000 per dragare e smaltire circa 24.000 mc. di materiale, invece se ne sono spesi€ 1.330.173,86 per dragarne e smaltirne mc. 3.000 (decreto n°690 del 31/08/2023).

I lavori di escavo, vengono poi ripresi nel dicembre 2023, operando sempre dalla banchina, dalla ditta ECODEMOLIZIONI mediante un escavatore, che prendendo materiale nell’alveo lo caricava su automezzi. Questo modo di operare risulta essere poi causa delle rotture nella banchina stessa sia delle parti in calcestruzzo che di quelle bituminose.

I lavori proseguono in questo modo fino a quando avviene un cedimento nella banchina di levante. Per il loro completamento, (si fa per dire) nei giorni 21e 22 dicembre, interviene la ditta MENTUCCI che con l’ausilio di un idoneo pontone completa la piccola parte di escavo iniziata. I costi di questo secondo intervento (Ecodemolizioni e Mentucci) non sono noti.

Pertanto, anche in questo caso, si sono spesi denari pubblici per fare quasi nulla di quello che si era proposto ed erroneamente, ritenuto necessario, per la mitigazione del rischio idraulico della città. Se il CdF, tramite il sito www.cdf-misa.it vuole essere strumento di trasparenza a noi qualche dubbio ci viene

Si spera, ma sarà una speranza vana, che nelle 32 schede, di cui non si conosce il contenuto, indicate dal Presidente Sartini non compaiano nuovamente il PROLUNGAMENTO DELLA BANCHINA DESTRA e la TRASFORMAZIONE DELLA DARSENA N.BIXIO IN VASCA DI ESPANSIONE interventi come più volte sostenuto inutili ai fini della mitigazione della città ma, forse, necessarie per scopi ignoti.

Senigallia 20 gennaio 2026 ing. Mauro Rognoli