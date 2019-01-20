Logo farmacieFarmacie di turno


In anteprima ad Ancona il film “A se stesso”, girato a Senigallia, Fabriano, Fermo e Gradara

Il 23 gennaio al Goldoni anche un talk con Natasha Stefanenko, la regista Ekaterina Khudenkikh, il produttore e altri attori del cast

A se stesso, film di esordio della regista, sceneggiatrice e autrice Ekaterina Khudenkikh che vede protagonista Natasha Stefanenko con il celebre attore internazionale Francois-Eric Gendron ed Enrico Oetiker, girato nelle Marche, sarà presentato in anteprima ad Ancona al Cinema Goldoni, il prossimo venerdì 23  gennaio alle ore 20.

Il film prodotto da Angelo Antonucci per Elite Group International, con il contributo di Regione Marche PNR-FESR 2021/27 Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission è stato girato nelle Marche a Senigallia, Fabriano, Gradara, Fermo e Roma. Le musiche del film, ricche di atmosfere e suggestioni, sono state selezionate dal repertorio del gruppo rock – progressive marchigiano Agorà.

