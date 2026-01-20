Logo farmacieFarmacie di turno


Aperitivi di scienza: nuovo appuntamento a Senigallia con l’associazione Bellanca

I professori Speranza e Brocchini parleranno di riscaldamento globale ed eventi estremi, allagamenti costieri e alluvioni

Aperitivi di scienza con l'Associazione Bellanca

Tornano gli Aperitivi di Scienza. L’Associazione Augusto Bellanca continua a promuovere cultura grazie alla collaborazione di esperti e alla sinergia con le realtà del territorio.

Giovedì 22 gennaio alle ore 18 presso il Circolo la Fenice, via Armellini 23, il Prof. Antonio Speranza introdurrà il tema del riscaldamento globale, il Prof. Maurizio Brocchini della Università Politecnica delle Marche prenderà in esame gli eventi estremi analizzando allagamenti costieri e alluvioni fluviali nelle Marche.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Sarà possibile seguire l’evento via Zoom collegandosi tramite il seguente link: https://us06web.zoom.us/j/81858266967?pwd=Q1QiueAzmZs53wTXKa3FAHxlXdBtlk.1

da Associazione Augusto Bellanca

barbara51 2026-01-20 04:37:16
Perché sono soggette ad alluvioni? Perché non si fa prevenzione: non occorrono grandi scienziati per rispondere.
A parte questo, sono stata a uno di questi aperitivi "scientifici": l'aperitivo non c'era, la scienza ancora meno: chiacchiere in libertà, cialtronate, e un discreto numero di vere e proprie falsità, in una roba che nel titolo diceva di voler trattare il tema delle fake news ("bufale", per chi conosce l'italiano). Più che altro ho sentito molta propaganda politica mascherata (molto mal mascherata) da informazione scientifica da gente che la scienza non sapeva neanche dove sta di casa.
