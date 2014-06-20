“Sanità al tappeto” Il Partito Democratico interviene sul caso del paziente oncologico costretto a sdraiarsi a terra al pronto soccorso

Quanto accaduto al Pronto soccorso di Senigallia, con un paziente oncologico costretto a restare per ore sdraiato a terra in attesa di una barella, è il risultato diretto di gravi mancate scelte da parte di chi governa questa città e il territorio.

Da anni si parla di sanità di prossimità, di assistenza domiciliare, di presa in carico dei pazienti fragili, cronici e oncologici. Ma a Senigallia questi servizi restano sulla carta. Se fossero stati realmente attivati e potenziati, quel cittadino non sarebbe stato costretto a rivolgersi al Pronto soccorso per bisogni assistenziali prevedibili e noti, né avrebbe vissuto un’umiliazione che offende l’intera comunità.

La responsabilità non può essere scaricata solo sul personale sanitario, che lavora in condizioni difficilissime e sotto organico. La responsabilità è politica. È di chi amministra la città e non ha preteso, programmato, difeso e chiesto a livello regionale una rete di servizi sanitari territoriali capace di alleggerire gli ospedali e garantire dignità alle persone malate nelle loro case.

Vogliamo con forza che l’amministrazione comunale e i rappresentanti politici locali rispondano pubblicamente sul perché i servizi di assistenza domiciliare sono insufficienti o inaccessibili, sul perché la sanità di prossimità non è stata una priorità reale e su perché si intervenga solo dopo che episodi così gravi finiscono sui giornali.

La salute dei cittadini e delle cittadine non può essere gestita con comunicati di circostanza e verifiche a posteriori. Servono scelte immediate, investimenti e assunzioni, ma soprattutto una visione che metta al centro le persone, non i bilanci o gli equilibri politici.

Quello che è successo a Senigallia non deve più accadere. E chi governa ha il dovere di assumersene la responsabilità davanti ai cittadini.

Partito Democratico di Senigallia

Giovani Democratici di Senigallia