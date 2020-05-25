“Caro Franco, ti chiediamo scusa” Malerba (FDI): "Appello all'assessore Calcinaro affinché sia fatta piena luce. Da sinistra ennesimo attacco frontale strumentale"

215 Letture Politica

Sin da ieri si parla di ciò che ti è accaduto presso l Ospedale di Senigallia, devo essere sincero, la tua foto disteso per terra nell anticamera del Pronto Soccorso mi ha destato profonda impressione.

Qui non c è destra o sinistra, c è calore umano e solidarietà. Tutti cercano il colpevole, ma l unica cosa che andava scritta e rimarcata è che situazioni del genere non devono accadere. Invece da ieri assistiamo all ennesimo attacco frontale da parte della sinistra sotto varie sigle che strumentalizzano la tua situazione vissuta, soltanto per attaccare il Governo Regionale.

Non c è pietà per te, malato oncologico bisognoso di cure, diventi soltanto uno strumento nelle mani di qualcuno e vieni utilizzato per fini propagandistici. Io non voglio cadere in questa trappola della cinica contrapposizione politica, mi vergogno guardando la tua foto e dato che rappresento la maggioranza politica della Regione ti chiedo scusa per quanto accaduto.

Giustamente prima di dare una condanna definitiva credo sia giusto verificare bene il caso, capire cosa non ha funzionato e porre rimedio affinché simili episodi non si ripetano. Credo che su questo sarai concorde anche tu e spero siano concordi gli amici della sinistra, identificare la causa di quanto accaduto, i motivi e trovare una soluzione.

Per quello che conta, avendo vissuto drammi familiari molto simile al tuo, ti rinnovo la mia piena solidarietà umana. Faccio appello all assessore Calcinaro affinché sia fatta piena luce e raccomando alla sinistra di continuare con un comunicato ogni cinque minuti per dire che Acquaroli è il cattivone di turno, Olivetti il responsabile. Capisco che siete in campagna elettorale ed ogni ragione è buona, ma evitate di fare gli avvoltoi e sputtanare Senigallia in tutti i modi, c è soltanto da capire il perché e trovare soluzioni, certo sentire Mangialardi parlare di mala sanità dopo averla distrutta fa’ sempre un certo effetto.

Nicola Malerba

Coordinatore Circoli Fratelli D Italia Provincia di Ancona