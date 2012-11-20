Presentato a Roma il libro di Massimo Bello "La mia storia europea" alla Camera dei Deputati

140 Letture Cultura e Spettacoli

Oggi, con piacere ho promosso e organizzato alla Camera dei deputati, la presentazione del libro di Massimo Bello, avvocato e presidente del Consiglio comunale di Senigallia.

Portare nella sede più alta della rappresentanza nazionale la riflessione di un amministratore del territorio è per me motivo di orgoglio. Significa dare voce alle Marche, alle esperienze concrete, a chi vive l’Europa non come slogan, ma come responsabilità quotidiana. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto serio, insieme a colleghi della Camera, del Senato e del Parlamento europeo, e a tanti amici che condividono l’impegno per un’Europa più vicina ai cittadini e più rispettosa delle identità nazionali”.

E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, a margine della presentazione del libro “La mia storia europea” di Massimo Bello alla Camera dei deputati.

All’incontro, oltre all’autore del libro e all’editrice Catia Ventura, hanno partecipato Alessandro Amorese, capogruppo di FdI in commissione Cultura, la senatrice di FdI Elena Leonardi, segretario della Commissione Affari sociali e sanità, e l’eurodeputato di FdI Carlo Ciccioli, membro della Commissione parlamentare ITRE a Bruxelles, oltre all’avv. Alessandro Di Sciascio, uno dei prefattori del libro, e Lucia Donzelli, neo segretaria regionale del Movimento federalista europeo (MFE) delle Marche.

“Il libro – spiega Alessandro Amorese – ha la capacità di intrecciare la storia personale e professionale dell’autore, che è stato collaboratore e assistente al Parlamento UE nello staff dell’on. Roberta Angelilli, già Vice Presidente dell’Europarlamento, con l’esigenza di avvicinare il lettore a chi sta dietro le quinte e svolge al di fuori dei riflettori un lavoro prezioso, ma silenzioso”.

“Un volume – aggiunge l’on. Amorese – che parte da un’esperienza lavorativa concreta e che ci aiuta a muoverci negli aspetti giuridici e politici della UE. Il Presidente Bello riesce, infatti, a raccontarci, con spirito critico e capacità di analisi, anche le fragilità dell’Unione Europea. Una peculiarità del testo, che si configura come un manuale per studenti, ma anche curiosi delle istituzioni europee, è legata alla storia politica di destra dell’autore, che gli conferisce la capacità di commentare, con straordinaria onestà intellettuale, visioni politiche e approcci che si sono sviluppati nel tempo. Non dimentichiamo infatti che noi di destra abbiamo sempre avuto salda l’idea di Europa rispetto a chi solo più recentemente ne ha compreso il valore”.

“Ringrazio Massimo Bello dello studio e della ricerca profusi per scrivere il libro – dice la sen. Elena Leonardi – in cui emerge preparazione, conoscenza del tema e capacità di trasmettere con emozione e, allo stesso tempo, con professionalità, il suo viaggio e la sua esperienza nelle istituzioni europee.”

“La lunga esperienza amministrativa, istituzionale e professionale nelle istituzioni locali, come sindaco e consigliere comunale e provinciale, ma anche a Bruxelles al Parlamento europeo come assistente e collaboratore nello staff dell’on. Angelilli – aggiunge l’on. Ciccioli – ha consentito a Massimo di formarsi e di conoscere le dinamiche delle istituzioni comunitarie, assimilando esperienze continue da un osservatorio privilegiato e importante. Il suo libro rappresenta una sintesi del suo percorso, ma anche una disamina dell’ordinamento giuridico europeo collegato a quelli degli Stati membri.”

—

Avv. Massimo Bello