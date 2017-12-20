Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Artigianato, primo incontro tra l’assessore Bugaro e le rappresentanze di categoria

"Passaggio importante di confronto e programmazione con un settore strategico per l’economia delle Marche"

Cronaca
Incontro tra l'assessore regionale Bugaro e i rappresentanti del mondo dell'artigianato

Si è svolto giovedì mattina il primo incontro istituzionale dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Industria e Artigianato Giacomo Bugaro con il mondo dell’artigianato. Un’occasione di confronto per fare il punto sulla situazione del settore, programmare le prossime azioni e illustrare gli interventi già avviati dalla Regione Marche.

“L’incontro di oggi – ha spiegato Bugaro – è stato un passaggio importante di confronto e programmazione con un settore strategico per l’economia delle Marche. La partecipazione di tutte le sigle datoriali conferma la validità di un metodo di lavoro basato su condivisione, dialogo strutturato e continuo e rispetto delle competenze. Abbiamo illustrato le iniziative già intraprese e quelle previste nell’ultima fase della programmazione dei fondi europei, affrontando anche i temi dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale, elementi centrali per rafforzare la competitività delle imprese artigiane. La Regione Marche si trova oggi in una fase cruciale: l’utilizzo delle risorse europee entro il 2027 e l’avvio del confronto sul ciclo 2028–2034. In questo quadro, di concerto con le categorie, orienteremo gli interventi a sostegno alle imprese su innovazione, energia, internazionalizzazione, formazione. I risultati raggiunti in questi anni sull’attuazione dei fondi europei sono motivo di orgoglio – ha sottolineato l’assessore -: le Marche sono ancora al primo posto in Italia per l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo e al terzo posto per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Un traguardo che testimonia l’efficienza dell’azione della giunta regionale e della struttura amministrativa”.

Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Domenica 18 gennaio, 2026 
alle ore 9:00
