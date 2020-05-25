Qualità dell’aria nelle Marche nel 2025: le prime elaborazioni dei dati diffuse da Arpam
Record positivo per il particolato, l'estate riaccende l'ozono
Più aria pulita, meno particolato e biossido di azoto senza preoccupazioni, ma l’ozono continua a rappresentare la principale criticità estiva: è questo il quadro che emerge dalle prime elaborazioni dei dati 2025 della Rete Regionale Qualità dell’Aria delle Marche (RRQA), diffuse da ARPA Marche in anteprima rispetto alla prossima pubblicazione del report annuale completo.
PM10: il 2025 è l’anno migliore di sempre
Il particolato PM10 si conferma in calo in tutta la regione, registrando le concentrazioni più basse di sempre.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
