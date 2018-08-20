Calcio: impresa del Real Porto Senigallia che vola in finale di Coppa Marche I ragazzi di Cucchi e Bellagamba ribaltano lo 0-1 del Bianchelli superando in trasferta la Giovane Offagna 0-4

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Operazione rimonta: completata. Il Real Porto Senigallia vince 4-0 contro la Giovane Offagna, rimedia al kappao della semifinale di andata e – soprattutto – vola in Finale di Coppa Marche.

Dopo lo 0-1 rimediato due settimane fa al Bianchelli, martedì sera, 17 marzo, i ragazzi guidati dal tandem Cucchi-Bellagamba sono riusciti nell’impresa. Come? Attraverso una partita gagliarda, maschia, vera. La data dell’ultimo atto della manifestazione è ancora da definire. L’unica cosa certa, è che di fronte ci sarà la Polisportiva Altidona.

Nonostante il primo squillo sia dell’Offagna, a sbloccare il punteggio è il Real Porto. Al 6’ minuto, Cinotti colpisce di testa l’angolo ben calciato da Esposito portando avanti i portuensi: 1-0. Passano 13 minuti, e il roster Cucchi-Bellagamba raddoppia portandosi avanti nell’aggregate. Sempre di testa, questa volta con Pambianchi. La Giovane Offagna accusa il colpo. Il Real ne approfitta. Siamo al 25’ e Galli, ancora di testa, fa 3-0. Il primo tempo è da urlo. L’unica nota negativa è l’infortunio di Zandri. La seconda frazione va bene o male come la prima. Il Real Porto propone, la Giovane Offagna si difende. Tra le varie occasioni di Cinotti e l’infortunio – purtroppo – anche di Simonetti, arriviamo all’83’. Minuto nel quale Galli si inventa la firma del 4-0. E dunque, Finale sia.

Coppa Marche Terza Categoria, semifinale di ritorno

GIOVANE OFFAGNA-REAL PORTO SENIGALLIA 0-4 (1-4 agg.)

GIOVANE OFFAGNA: K. Pesaresi, Andreoli, E. Pesaresi, Borgognoni, Silvestrini, Cola, Sposito, Sturari, Moccia, Esquivel, Romanelli. All. Rivellini

REAL PORTO SENIGALLIA: Conti, Marchini (64’ Mariott), Rosi (64’ Simonetti (69’ Binetti)), Zandri (45+3’ Renani), Altamura (64’ Maiolaresi), Pambianchi, Dione, Pirani, Galli, Cinotti, Esposito. All. Cucchi-Bellagamba

Reti: 6’ Cinotti, 19’ Pambianchi, 25’ Galli, 83’ Galli