“Una APP, per favore” Lettera aperta di Gianluigi Mazzufferi a Ministro della Salute, Assessore Regionale alla Sanità e Medico di Medicina Generale

Lettera aperta di Gianluigi Mazzufferi:

al prof. Orazio SCHILLACI (Ministro della Salute)

al dr. Paolo CALCINARO (Assessore Regionale alla Sanità)

al dr. Paolo LAVATORI (Medico di Medicina Generale)

Gentile signor Ministro, caro Assessore e caro Dottore,

sono almeno 7 anni che prendo gli appuntamenti per andare dal mio barbiere grazie ad una “App” precisa, comoda, immediata e soddisfacente, per lui e per me.

Può mai essere, ultimo esempio stamattina con ben 12 (dodici) telefonate senza risposta! , che per chiedere un appuntamento al mio medico di base debba cercare un improbabile contatto telefonico con le Sue segretarie?

Queste gentili signore sono al contempo l’interfaccia con i pazienti presenti in anticamera, le solerti redattrici delle prescrizioni, le esecutrici di quanto loro richiesto non da uno, due o tre medici ma … da numerosi sanitari, soprattutto specialisti, che fanno base nel medesimo ambulatorio medico.

Certo comprendo bene che così, aumentando le entrate, si suddividano meglio le spese di gestione, ma il problema storico delle “liste di attesa” inizia già, quando si tenta il contatto con il “medico della mutua”.

Per favore, caro Assessore Regionale alla Sanità faccia un regalo, a nostre spese, a questi studi medici che non ne sono dotati di una App specifica per fissare gli appuntamenti.

Se poi non volesse “pescarla sul mercato”, dove ce ne sono già tante, chieda ad un qualsiasi operatore che lavora nel settore dell’informatica del suo assessorato, e/o comunque della Regione Marche, di produrne una che sia ad uso di tutti i medici di base che la vogliano adottare.

Sarà il suo “regalo di Natale” soprattutto per noi diversamente giovani che essendo pazienti talvolta, come in questo caso, lo siamo fin troppo!

Coltivando la speranza invio i più sentiti auguri ed i migliori saluti

Senigallia, 28-11-2025

Gianluigi Mazzufferi