Criticità idrogeologica e vento: diramata allerta gialla sulle Marche L'avviso meteo delle Protezione Civile regionale è valido per la giornata di giovedì 27 novembre 2025

1.087 Letture Cronaca

La Protezione Civile Regionale, in data 26 novembre, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 61/2025 per criticità idrogeologica e vento per tutta la giornata di giovedì 27 novembre 2025.

FENOMENI: la formazione di una depressione nel basso Adriatico porterà precipitazioni che, nella prima parte della giornata, saranno diffuse, localmente a carattere di rovescio, ma con intensità costante nel tempo, ed i massimi saranno raggiunti a fine periodo. Progressivo esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio. Le medie areali saranno deboli mentre i massimi saranno localmente moderati. Limite delle nevicate al di sopra dei 900 m. La struttura barica determinerà un aumento della ventilazione da nord est con raffiche che, lungo la costa, potranno raggiungere il grado di burrasca. Lo stato del mare sarà molto mosso con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).