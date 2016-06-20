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Giornate FAI di Primavera 2026: nelle Marche si aprono 52 siti culturali

La XXXIV edizione si svolgerà sabato 21 e domenica 22 marzo. Coinvolte 28 località di tutte le province: ecco i luoghi visitabili

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Cultura e Spettacoli
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Presentazione Giornate FAI di Primavera 2026

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le ‘Giornate FAI di Primavera’, un’opportunità unica per visitare beni culturali e naturali, riscoprire tesori nascosti e sostenere la tutela, la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Per questa edizione sono 52 nelle Marche i luoghi d’interesse culturale, di solito interdetti al pubblico, aperti ai visitatori in 28 località di tutte le province a cura delle delegazioni locali. In totale in Italia saranno visitabili a contributo libero 780 luoghi in 400 città italiane aperti grazie all’eccezionale cura organizzativa dei 7.500 volontari delle delegazioni e dei gruppi FAI attivi in tutte le regioni e a 17.000 apprendisti Ciceroni, giovani studenti della scuola secondaria appositamente formati dai loro docenti.

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