Programmato l’ordine dei lavori del prossimo Consiglio Comunale di Senigallia La Conferenza dei Capigruppo si è riunita in vista dell'assise di venerdì 28 novembre 2025

Si è riunita la mattina di venerdì 21 novembre la Conferenza dei Capigruppo, convocata dal Presidente Bello, per programmare l’ordine dei lavori della seduta di aula del Consiglio comunale, che si terrà venerdì prossimo, 28 novembre, alle ore 15.

Il Presidente del Consiglio ha illustrato le proposte, che saranno iscritte nell’ordine del giorno dei lavori consiliari.

La seduta del Consiglio comincerà con l’abituale ora dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze scritte a risposta orale, e al Question Time per poi procedere alle eventuali comunicazioni e dichiarazioni del Presidente del Consiglio Massimo Bello e del Sindaco Massimo Olivetti.

Subito dopo saranno discusse e votate le seguenti proposte, che in queste ore sono all”esame delle Commissioni permanenti:

Proposta n. 2025-5619 recante “VARIAZIONE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027 – SESTA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – ELENCO ANNUALE” relatore Assessore Nicola Regine

Proposta n. 2025-5826 recante “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA” relatore Sindaco Massimo Olivetti

Proposta n. 2025-5872 recante “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO – DERIVANTE SENTENZA TAR MARCHE 900/2025” relatore Ass. Gabriele Cameruccio;

Proposta n. 2025-5861 recante “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 267/2000” relatore Sindaco Massimo Olivetti

Proposta n. 2025-5898 recante “MODIFICHE PUNTUALI AGLI ARTICOLI 5, 7, 8 E 10 DELLO STATUTO-REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA FOTOGRAFIA DI SENIGALLIA” relatore Presidente del Consiglio Massimo Bello

Proposta n. 5939-2025 recante “PRESA D’ATTO DEI PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI PRECEDENTI – APPROVAZIONE” relatore Presidente del Consiglio Massimo Bello