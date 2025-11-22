Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Adesso
Domenica
5° / 10°
Lunedì
5° / 14°
Martedì
7° / 13°
Mercoledì
6° / 10°
Giovedì
7° / 10°
Venerdì
6° / 10°
Sabato
6° / 10°
Domenica
6° / 11°
Lunedì
6° / 12°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Vino: al via tour informativo su futuro del Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG

Bernetti (IMT): "Con nuovo disciplinare occasione di crescita per la DOCG". Dopo Portonovo, eventi a Senigallia, Roma, Bologna

148 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Salumificio Angeloni - Cesti natalizi - Punto vendita Castelvecchio di Monte Porzio (PU)
Grappolo del Verdicchio dei Castelli di Jesi

Focus sulla Riserva del territorio Castelli di Jesi, denominata Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg, con un programma di informazione organizzato dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) rivolto a giornalisti, operatori e professionisti del settore sul presente e futuro della Docg.

La roadmap parte, martedì 18 novembre a Portonovo (An), dall’incontro con la stampa regionale e prevede il 1° dicembre un grande evento a Senigallia con 17 aziende, sommelier e ristoratori delle Marche oltre a due iniziative a Roma: il 6 dicembre, con una masterclass in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier (Ais) e il 26 gennaio con la Fondazione italiana sommelier (Fis). A seguire un’altra masterclass in occasione della Slow Wine Fair di Bologna il 22 febbraio 2026.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura