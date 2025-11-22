Vino: al via tour informativo su futuro del Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG
Bernetti (IMT): "Con nuovo disciplinare occasione di crescita per la DOCG". Dopo Portonovo, eventi a Senigallia, Roma, Bologna
Focus sulla Riserva del territorio Castelli di Jesi, denominata Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg, con un programma di informazione organizzato dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) rivolto a giornalisti, operatori e professionisti del settore sul presente e futuro della Docg.
La roadmap parte, martedì 18 novembre a Portonovo (An), dall’incontro con la stampa regionale e prevede il 1° dicembre un grande evento a Senigallia con 17 aziende, sommelier e ristoratori delle Marche oltre a due iniziative a Roma: il 6 dicembre, con una masterclass in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier (Ais) e il 26 gennaio con la Fondazione italiana sommelier (Fis). A seguire un’altra masterclass in occasione della Slow Wine Fair di Bologna il 22 febbraio 2026.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!